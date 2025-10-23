Erfaren utvecklare till Softhouse Småland
2025-10-23
Drivs du av att erbjuda vassa mjukvarulösningar? Gillar du att ha kul på jobbet med motiverade och härliga kollegor? Då hoppas vi att du är vår nästa kollega! Passar du i rollen? Vi söker dig som har flera års erfarenhet av mjukvaruutveckling och som trivs med att arbeta hands-on för att skapa lösningar som möter kunders behov. Du har en stark teknisk grund, är kommunikativ och lyhörd, samt har en god förståelse för affärsnytta och kundvärde. Utöver det, för att lyckas i rollen tror vi att du:
Har långtgående kunskap inom system- och mjukvaruutveckling, du behärskar flera programmeringsspråk och är van att navigera inom flertalet teknikstackar.
Är van att arbeta ur ett livscykelperspektiv med t.ex. kravställning, arkitektur, design, test och integration.
Har ett intresse att ta dig an angränsande roller, så som Lösningsarkitekt eller Tech Lead, när det behövs.
Har en högskole-/universitetsexamen inom relevant område.
Kan uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska.
Vad du får hos oss Här får du möjlighet att bli del av ett framåtsträvande bolag där du och din work-life-balance är i fokus. Utöver vårt generösa förmånspaket får du också:
Möjlighet att påverka och bidra till företagets framgång, i en inspirerande arbetsmiljö med engagerade kollegor.
En mix av spännande och utmanande uppdrag med allt från nyutveckling och förvaltning till vidareutveckling.
Individuellt anpassad kompetensutveckling och aktiv kunskapsdelning med andra duktiga Softhouse-kollegor. Stämningen är öppen och prestigelös där vi delar med oss av kunskap och erfarenheter.
Ett team som gillar att göra saker tillsammans för att förhöja vardagen - allt från hälsofrämjande aktiviteter som padel, tennis och löpning till gemensamma frukostar och aw's.
Ett värderingsstyrt bolag där vi alla känner igen oss i våra värdeord: Team, Enkelhet, Mod och Passion.
Om Softhouse På Softhouse är vi ca. 300 medarbetare fördelade på 10 kontor. Vi har kodat mjukvara sedan 1996, och tillsammans ser vi till att skapa lösningar som motsvarar våra kunders behov - vi levererar tjänster och mjukvara i världsklass. I Småland hittar du våra konsulter på våra kontor i Växjö, Jönköping och Kalmar. Läs gärna mer om oss här. Låter det intressant? Då ser vi fram emot att ta del av din ansökan!
