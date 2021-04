Erfaren utvecklare sökes till teknikkonsultbolag i Linköping - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Datajobb i Linköping

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Datajobb / Linköping2021-04-15Är du en driven systemutvecklare/testare/projektledare som är intresserad av moderna agila metoder och organisationsutveckling? Då kan vi ha tjänsten för dig!StudentConsulting samarbetar med ett teknikkonsultbolag i en expansiv fas som arbetar med modern agil systemutveckling och kunders organisationsutveckling. Företagets mission går ut på att med hjälp av modern teknik och utvecklingsmetoder förbättra produkter och system till lägre insats och bättre arbetsklimat.Genom att programmera, testa, designa, projektleda, organisera, workshoppa, utbilda och coacha engagerarar sig företaget i sina kunders utvecklingsprojekt och bidrar med skicklighet och kompetens i roller såsom systemutvecklare, scrum masters, testare och projektledare med allt från intensiva workshops till längre heltidsuppdrag. Utvecklingsmetoder som används är agile, scrum, kanban och lean.Du ska trivas med att arbeta med följande uppgifter i utvecklingsprojekt;Operativt deltagandeFörädling och coachningKunskapstillförselFöretaget har kanske längt erfarenhet i Sverige med att arbeta med dessa typer av frågor och arbetar aktivt med kompetensutveckling av sina medarbetare. För rätt person finns möjlighet till personlig utveckling i form av arbete i olika roller inom företaget. I alla företagets konsultuppdrag finns den gedigna erfarenheten och kunskapen tillgänglig vilket är företagets absoluta styrka.2021-04-15Vi söker dig som är utåtriktad och har ett stort intresse för IT och systemutveckling. Som person är du utåtriktad, kommunikativ och drivs av att lösa problem. Du trivs i sociala sammanhang och är en lagspelare som kan ta ansvar för leverans och kvalitet i ditt arbete.Du motiveras av teamwork och organisationsutveckling och med att uppgifterna är föränderliga beroende på hur konsultuppdraget är utformat. Du har mycket kundkontakt och kommer att samarbeta och kommunicera med flera parter för att identifiera och lösa utmaningar som kunder står inför.Det här är en direktrekrytering som innebär att rekryteringsprocessen sker genom StudentConsulting men du blir anställd direkt hos företaget! Skicka in din ansökan redan idag eller kontakta ansvarig rekryterare Jens Uhr på jens.uhr@studentconsulting.com Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Studentconsulting Sweden AB (Publ)5695429