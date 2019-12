Erfaren utvecklare inom Frontend & Backend sökes! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Elektronikjobb i Malmö

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Elektronikjobb / Malmö2019-12-21Är du en driven utvecklare på jakt efter nästa utmaning i karriären? Vill du arbeta med systemutveckling och/eller webbutveckling i Malmö/Lund-området? Då kan vi ha tjänsten för dig hos något av våra kundföretag!Som utvecklare på något av våra kunduppdrag arbetar du i projektform och får möjligheten att delta i såväl små som stora projekt. Din kompetens och dina erfarenheter matchas mot företagets aktuella kunduppdrag, och du får möjlighet att utvecklas inom det område just du är bra på. Du arbetar såväl självständigt som i team, och uppdragen kan gälla såväl arbete in-house som ute i en kundorganisation.För denna typ av uppdrag till våra kunder arbetar vi med såväl direktrekryteringar som konsultuppdrag. Vi söker dig som är på jakt efter nästa utmaning i karriären och vill arbeta hos någon av våra kunder på heltid.2019-12-21Vi söker såväl fullstack-utvecklare som utvecklare med fokus mot antingen front-end eller back-end, vilket innebär att din utbildnings- och erfarenhetsbakgrund kan variera. Det viktigaste är att du brinner för utveckling, har en relevant eftergymnasial utbildning (inom datavetenskap, datateknik, systemutveckling eller liknande) samt gärna har hunnit skaffa dig något eller några års relevant arbetslivserfarenhet efter examen. Du bör vara flytande i svenska och engelska, och vi ser även gärna att du har tidigare erfarenhet av agila utvecklingsmetoder.Som person ser vi att du som söker har förmågan att arbeta såväl självständigt som i ett team med andra kollegor. Du har en förmåga att se såväl detaljer som helhetsperspektivet i de arbeten du och ditt team jobbar fram och du är bekväm i att uttrycka och motivera dina egna idéer och förslag. Vidare är du kommunikativ, öppensinnad och kvalitetsmedveten.Är du sugen på en ny utmaning i karriären? Då är du varmt välkommen in med din ansökan redan idag! Vänligen ange dina intressen och kompetensområden tydligt i din ansökan. Vi arbetar löpande med urval och intervjuer.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-01-03Studentconsulting Sweden AB (Publ)5017165