Erfaren utredare till utbildningsförvaltningen
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder en spännande och utvecklande roll med stort eget ansvar. Tjänsten som utredare är placerad på utbildningsförvaltningens centrala administrativa enhet. Enheten arbetar med centrala administrativa processer som stödjer kärnverksamheterna inom utbildningsområdet. Målsättningen för enheten är bästa möjliga effekt
i de administrativa processerna för att skapa ett fullgott stöd till utbildningsförvaltningens verksamhetsområden samt bidra till att uppfylla beslutade mål.
Arbetsuppgifterna är omväxlande med stort eget inflytande och ansvar. Tillsammans med oss har du möjligheten att vara delaktig och påverka ditt arbete med fokus på god service och genom att hitta smarta och nya kreativa lösningar på våra utmaningar skapa största möjliga nytta för Aleborna.
Arbetsuppgifterna är varierande och mångfacetterade och inbegriper i huvudsak:
• Utreda och bereda ärenden för utbildningsnämnden och utbildningsförvaltningen
• Säkerställa att utbildningsförvaltningens beslut och bedömningar är rättssäkra
• Stödja utbildningsförvaltningen i arbetet med klagomåls- och kränkningsutredningar
• Samverka med andra förvaltningar samt relevanta externa aktörer
• Genomföra omvärldsbevakning av aktuell och kommande lagstiftning
• Ta fram och bereda underlag till exempelvis Skolinspektionen
• Revidera eller utarbeta riktlinjer, rutiner samt arbeta med interkontrollKvalifikationer
Du har en högskoleexamen om minst 180 hp med inriktning mot offentlig förvaltning eller juridik, alternativt en annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har minst två års erfarenhet av kvalificerat arbete inom kommunal utbildningsadministration samt erfarenhet av att digitalisera utbildningsadministrativa processer. Vidare har du god kompetens inom informationssäkerhet och hantering av personuppgifter.
Du har god insikt i hur moderna digitala verktyg och AI-baserade metoder kan användas för analys, informationsinhämtning och framtagande av beslutsunderlag. Du är nyfiken på teknikens möjligheter, ser hur den kan utveckla arbetssätt och har förmåga att använda AI på ett ansvarsfullt, etiskt och effektivt sätt inom en utbildningsförvaltnings arbetsprocesser.
Du har mycket god erfarenhet av att revidera delegeringsordningar och informationshanteringsplaner samt av att bereda ärenden till nämnd. Du har arbetat inom utbildningsväsendet och har mycket god kännedom om skollagstiftningen samt annan relevant kommunal lagstiftning. För tjänsten krävs även dokumenterad erfarenhet av att utreda klagomål och kränkningar enligt skollagen.
För att lyckas i rollen har du mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Du kan utforma pedagogiskt tydligt material med god språklig kvalitet och genomtänkt layout. Du arbetar självständigt men har samtidigt en god samarbetsförmåga. Du är omdömesgill, trygg i professionella bedömningar samt noggrann och strukturerad. Du är van att hantera komplexa och tidskritiska uppdrag.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
B-körkort är önskvärt då våra verksamheter finns i olika lokaler över hela kommunen.
