Erfaren utredare - styrmedel och policyutveckling
Statens Energimyndighet / Administratörsjobb / Eskilstuna Visa alla administratörsjobb i Eskilstuna
2026-04-13
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Energimyndighet i Eskilstuna
, Västerås
, Arboga
, Enköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Arbetar du idag med utredningar, analyser eller policyutveckling och vill ta en roll i Sveriges energiomställning? Har du erfarenhet av att arbeta med utredning inom energisektorn och vill utveckla styrmedel som främjar energiomställning? Då kan du vara den vi söker till tjänsten!
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter - leda utredningar, analyser och tillämpningar av regelverk
I rollen utredare på enheten för styrmedel förnybar energi driver du och leder kvalificerade utredningar, analyser och tillämpningar som främjar förnybar elproduktion och energilagring, såsom Kraftlyftet och elcertifikatsystemet. Du vidareutvecklar och kvalitetssäkrar även tillämpningen av regelverket för ursprungsgarantier för el, värme, kyla och gas enligt förnybartdirektivet. Arbetet kan också innehålla bedömningar i ärenden samt vägledning till aktörer för en enhetlig och rättssäker tillämpning av regelverken.
Du leder regeringsuppdrag och ger kvalificerat stöd till Regeringskansliet i lagstiftningsprocesser. Rollen kan också omfatta utredningar utanför enhetens ordinarie ansvarsområden. Arbetet innebär omfattande samverkan internt och externt, där du representerar myndigheten och bidrar till utvecklingen av enhetens verksamhet och myndighetens arbetssätt. Publiceringsdatum2026-04-13Kvalifikationer
Du har en akademisk utbildning inom områden som vi bedömer relevant för rollen, exempelvis civilingenjör, naturvetare, nationalekonom, samhällsvetare eller jurist. Du har erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete, policyutveckling eller analys. Du har även kunskap och erfarenhet av utvärdering, utredningsmetodik, styrmedelsanalys eller motsvarande och är van att analysera och strukturera information, dra relevanta slutsatser och föreslå åtgärder. Vidare har du även har erfarenhet av att driva projekt eller leda utredningar.
Du kommunicerar mycket väl på både svenska och engelska, i tal såväl som skrift och har goda kunskaper i moderna IT-system och program.
Det är meriterande om du har erfarenhet eller kunskap inom en eller flera av nedan:
utredningsarbete inom statlig myndighet
analys- eller utredningsarbete inom energi- och miljöområdet från exempelvis myndighet, forskningsinstitut eller branschorganisation
utbildning inom eller relaterat till energi och energisystem
inom kraftvärme, processindustri, energigas, energilagring eller elkraft
av att arbeta med större datamängder
Vi lägger stor viktigt vid personliga egenskaper. För att trivas hos oss behöver du vara nyfiken, ta initiativ och arbetar metodiskt med dina arbetsuppgifter. Du arbetar resultatorienterat utifrån våra uppdrag och mål. Du har förmågan att arbeta både självständigt och har god samarbetsförmåga. Du har en analytisk förmåga och kan hantera komplexa situationer där exempelvis lagar, olika intressen och sammanhang behöver värderas. Du är kommunikativ och trygg i att presentera komplexa frågor för olika målgrupper, samt att företräda myndigheten i olika sammanhang. Om företaget
På Enheten för styrmedel förnybar energi är vi tolv engagerade kollegor som jobbar med bland annat investeringsstödet Kraftlyftet, systemen för ursprungsgarantier samt elcertifikat. Nu står vi inför flera nya och spännande uppdrag och behöver bli fler. Arbetet är en del av Sveriges omställning till en fossilfri och robust energiförsörjning.
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta i ett öppet och kreativt klimat där du kan utveckla din kompetens och bidra till samhällsnytta. Här finns goda möjligheter till lärande, variation och utveckling - samtidigt som du får förutsättningar att skapa en hållbar balans mellan arbete och privatliv.
Tjänsten är placerad i våra moderna lokaler i centrala Eskilstuna, nära reseförbindelser till Stockholm, Västerås och andra närliggande städer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och erbjuder flexibla arbetstider samt möjlighet till distansarbete.
Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna Jobba på Energimyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänster inom Energimyndigheten kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering i myndigheten.
Skicka in din ansökan med CV på svenska senast den 4 maj 2026. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor som ligger till grund för det första urvalet vi gör. Tester och arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen.
Om du av någon anledning skickar in din ansökan på annat sätt än via vår hemsida, vänligen märk den med diarienummer 2026-005246. Har du skyddade personuppgifter? Kontakta oss på HR så hjälper vi dig att skicka in din ansökan på ett säkert sätt. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Zinaida Kadic på telefon 016 - 544 22 89 eller rekryteringskonsult Maria Widell-Vuopio på telefon 070 202 27 05.
Våra fackliga representanter:
Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121384". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Energimyndighet
(org.nr 202100-5000), https://www.energimyndigheten.se/
Statens Energimyndighet (visa karta
)
630 14 ESKILSTUNA Arbetsplats
Energimyndigheten Kontakt
Rekryteringskonsult Poolia
Maria Widell-Vuopio 070 202 27 05 Jobbnummer
9851774