Erfaren Upphandlingskonsult, Stockholm - Shaya Solutions AB - Inköpar- och marknadsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Shaya Solutions AB

Shaya Solutions AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm2020-08-26Om konsultuppdragetOrt: StockholmUppdragslängd: 02-sep-2020 - 28-feb-2021Ansök snarastOmfattning: 100%OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.UppdragsbeskrivningKunden söker en erfaren strategisk inköpare/upphandlare med gedigen LUF/LOU-erfarenhet. Rätt kandidat för jobbet är den som är självgående och van vid högt arbetstempo. Som strategisk inköpare/upphandlare så kommer du att arbeta med fler upphandlingar parallellt inom olika kategorier. För att klara detta har du en gedigen och dokumenterad upphandlingsbakgrund från olika typer av indirekt material. Vi ser också att du har god erfarenhet av att arbeta i TendSign.Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):Gedigen erfarenhet från att driva upphandlingar enligt LUF alt. LOUErfarenhet från att jobba med TendSignErfarenhet från relevanta inköpskategorier (ex. IT, HR-relaterade tjänster, Marketing, Professional services, Facility Management, Production, Fleet etc)SjälvgåendeBra på att samarbeta______________________Hur du kommer vidareSök uppdraget genom denna annonsI ansökan anger du ett kravställt timprisLägg in ett CV i word-formatVi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagarfrån det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.Om Shaya SolutionsTechbolag inom IT, Energi och Samhällsbyggnad med fokus på ingenjörer, ekonomer, teknologer och jurister.Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.Annonsförsäljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid Konsultuppdrag, 6 månader2020-08-26Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-09Shaya Solutions AB5334213