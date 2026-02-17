Erfaren uppdragsledare inom Infrastruktur
Afry AB / Byggjobb / Umeå Visa alla byggjobb i Umeå
2026-02-17
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Umeå
, Vindeln
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-02-17Beskrivning av jobbet
Vi är nära 300 medarbetare i regionen som sträcker sig från Gävle ända upp till Kiruna. Vi levererar morgondagens infrastrukturlösningar inom väg-, gata-, mark-projektering samt andra samhällsnyttiga specialistkompetenser till våra kunder. Till Umeåsektionen med kollegor i Skellefteå, Örnsköldsvik, Lycksele och Dorotea söker vi nu en ny uppdragsledare inom Infrastruktur.
Som Uppdragsledare kommer du arbeta som ledare av teknikansvariga och projektörer inom uppdrag med inriktning på vägar, järnväg och mark. Dessa typer av uppdrag är ofta multidisciplinära, med flertalet deltagande teknikområden; tex inom väg, vatten, geo och miljö. Du ansvarar för planering, ekonomi, framdrift och styrning inom uppdraget. Dina kunder är såväl Trafikverket och industrier som kommuner eller privata aktörer i både stora och små projekt.
Du kommer att ingå i en teknikstark grupp med hög kompetens och en spännande mix av erfarenhet och bakgrund.
Du kommer utgå från något av våra kontor i Umeå eller Örnsköldsvik.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Gärna har minst fem års erfarenhet som uppdragsledare eller projektledare inom väg och anläggning.
Har lett projekt i olika storlekar - gärna med multidisciplinärt innehåll.
Är trygg i kunddialogen och trivs med ett affärsmässigt ansvar.
Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom relevant teknikområde.
Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
Ytterligare information
Hos oss på AFRY får du tillgång till närmare 18 000 kollegor som är riktigt duktiga inom sina specialistområden och vår förhoppning är att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer göra av dig. Vi vill få våra medarbetare att trivas och utvecklas genom tydliga kompetensutvecklingsprogram som anpassas efter varje person.
Vi vet också att medarbetare som mår bra, både fysiskt som psykiskt, är den viktigaste framgångsfaktorn. Därför är vi måna om en god arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid. Vi vill vara din ideala arbetsgivare, oavsett fas i livet, och vi förstår vikten av en fungerande helhet. För alla våra medarbetare erbjuder vi en modern arbetsplats i ett globalt sammanhang med både framåtanda och trygghet.
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 260401 Vi går igenom urvalet löpande.
Kontaktperson för frågor:
Laila Olsson, Gruppcheflaila.olsson@afry.com
• 46 72 180 62 04
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF13810H". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9747192