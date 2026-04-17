Erfaren undersköterska till personlig assistans
2026-04-17
Vill du arbeta nära en brukare i ett uppdrag där din kompetens verkligen gör skillnad?
Nu söker vi erfarna och tryggt yrkesverksamma undersköterskor/personliga assistenter till ett kvalificerat assistansuppdrag med hög omvårdnadsnivå.
Detta är ett uppdrag för dig som vill använda din vårdkompetens fullt ut, arbeta professionellt och vara en nyckelperson i en brukares vardag.
Den personliga assistansen ligger organisatoriskt under Stöd, vård och omsorgsförvaltningen som är uppdelad i verksamhetsområdena funktionsstöd och äldreomsorg. Vår kärnverksamhet är att bedriva omvårdnad, omsorg och rehabilitering för äldre samt att ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
5 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-17Arbetsuppgifter
Du arbetar som personlig assistent hos en brukare med komplex sjukdomsbild och stora omvårdnadsbehov.
Arbetet sker i brukarens hemmiljö och du arbetar tillsammans med ytterligare en assistent, vilket skapar trygghet och möjlighet till kvalitet i omvårdnaden.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
* Avancerad omvårdnad och personlig hygien.
* Medicinhantering och uppföljning av hälsotillstånd.
* Förflyttningar och arbete med hjälpmedel.
* Kommunikation och stöd i vardagens alla moment.
* Dokumentation enligt gällande rutiner.
* Viss hjälp med hushållsnära uppgifter.
Arbetet kan periodvis vara fysiskt krävande, och kräver både noggrannhet och förmåga att arbeta strukturerat.
Detta uppdrag erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling så som fördjupad kunskap inom specialiserad omvårdnad, erfarenhet av avancerad medicinsk utrustning samt möjlighet att stärka din yrkesprofil, oavsett om du är tidigt eller senare i karriären
Vår verksamhet präglas av kvalitet, respekt och ett starkt fokus på brukarens självbestämmande och livskvalitet.
Arbetet är schemalagt såväl dag, kväll och natt, varierande tjänstgöringsgrad.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad undersköterska eller har flerårig erfarenhet från vård och omsorg.
* Har god kunskap inom somatisk vård.
* Är trygg i din yrkesroll och van att arbeta nära brukare med stora behov.
* Har B-körkort (brukaren bor utanför Kristinehamn med begränsade bussförbindelser).
* Behärskar svenska väl i tal och skrift, då dokumentation och kommunikation är en viktig del av arbetet
Som personlig assistent är du flexibel och anpassningsbar inför vardagens olika situationer. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor, anhöriga och brukaren. Din goda samarbetsförmåga och förmåga att skapa trygghet gör att du bygger förtroende i alla möten. Med ett professionellt förhållningssätt och gott omdöme ser du till att varje situation hanteras med fokus på brukarens självbestämmande, integritet och välbefinnande.
Vi utgår alltid från brukarens behov och önskemål, därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och en trygg, lyhörd inställning.
Intervjuer kan komma att ske löpande så sök redan idag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "C320012". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns kommun
http://www.kristinehamn.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kristinehamns-kommun/
kungsgatan 30 (visa karta
)
681 30 KRISTINEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Kristinehamns kommun, Funktionsstöd Kontakt
Rekryteringskonsult
Maria Harling rekrytering@kristinehamn.se
