Erfaren trycksvarvare till Tryckta i Markaryd, Småland
Verktygsmaskinoperatörsjobb
2025-09-23
Vår kund, Tryckta AB i Markaryd, är ett väletablerat svenskt industriföretag med rötter i Småland.
De är specialiserade på plåtformning och pressning - med trycksvarvning som hjärtat i verksamheten.
I rollen som trycksvarvare blir du en viktig del av deras produktionsteam, med ansvar för både kvalitet och teknisk precision i tillverkningsprocessen.
Tjänsten är en direkttillsättning hos Tryckta, vilket innebär att du blir anställd direkt av Tryckta.
Montico ansvarar för hela rekryteringsprocessen - från urval till anställning - och vi finns med som stöd hela vägen.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt
I rollen som trycksvarvare kommer du att ha ett tekniskt och varierat arbete där du ansvarar för att ställa in, övervaka och köra både manuella och automatiska trycksvarvar. Du arbetar utifrån ritningar och specifikationer för att forma plåt till färdiga detaljer med höga krav på precision och kvalitet. Arbetet innebär att du själv väljer och anpassar verktyg utifrån material och detaljens geometri, samt ställer in rätt parametrar i maskinens styrsystem - exempelvis Tracktronic.
Under produktionen ansvarar du för att kontinuerligt kontrollera mått och toleranser, göra justeringar vid behov och säkerställa att varje detalj uppfyller kundens krav. Du har också en viktig roll i det löpande förbättringsarbetet och samarbetar tätt med både kollegor i produktionen och teknisk personal för att uppnå en effektiv och kvalitativ tillverkningsprocess. Det här är ett arbete för dig som trivs med ansvar, teknik, problemlösning och att se tydliga resultat av ditt arbete.Dina arbetsuppgifter
• Inställning, övervakning och drift av manuell och automatisk trycksvarv
• Säkerställa att produktionen följer ritningar och kvalitetskrav
• Val av verktyg och anpassning av maskininställningar beroende på material och form
• Löpande kvalitetskontroller samt avsyning av färdiga detaljer
• Bidra till förbättringsarbete och effektivisering inom produktionen
• Samarbete med övriga i teamet samt teknisk support vid behov
Vi söker dig som
Vi söker dig som har erfarenhet av trycksvarvning - eller liknande tekniskt arbete där du ställt in och kört maskiner med styrsystem.
Har du bakgrund som CNC-operatör, tekniker eller programmerare är det mycket meriterande.
Vi ser också gärna att du har grundläggande förståelse för automation och styrsystem. Även om du inte behöver kunna PLC-programmering, är det meriterande om du har viss insikt i hur maskinlogik fungerar - exempelvis vid felsökning, sekvensstyrning eller tolkning av felmeddelanden.Kvalifikationer
• Erfarenhet av trycksvarvning, metallformning eller liknande maskinbearbetning
• God förståelse för tekniska ritningar och toleranser
• Självständig, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
• Meriterande: CNC-kunskap, förståelse för styrsystem och automation
• Goda svenska kunskaper i tal och skrift Ersättning
