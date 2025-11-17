Erfaren truckförare till Väderstad AB
2025-11-17
OnePartnerGroup söker nu en erfaren truckförare till Väderstad AB. Här får du en viktig roll i ett innovativt företag med modern produktion och stark laganda. Trivs du med truckkörning och ett högt tempo i vardagen?Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Som truckförare och materialhanterare hos Väderstad spelar du en viktig roll i att säkerställa ett effektivt materialflöde - både till produktionen och till slutkund. Du kommer att arbeta med såväl produktionslager som reservdelslager, där trucktyper som används är skjutstativtruck, motviktstruck samt plocktruck (både låg- och höglyftande).
Exempel på arbetsuppgifter:
Plocka order och plocksatser från plocklager och lagerautomater
Förse produktionen med material enligt behov
Lastning och lossning av gods från lastbilar
Säkerställa att rätt produkt levereras i rätt tid och med rätt kvalitet
Arbetet sker främst i tvåskift, men andra skiftformer kan förekomma vid behov. Kvalifikationer
B-körkort och tillgång till bil
Truckkort A1-4, B1-6, D1
Möjlighet att arbeta skift
Meriterande:
Traverskort
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har tidigare erfarenhet av truckkörning. Du trivs i en logistikorienterad miljö där tempoväxlingar, samarbete och säkerhet är en naturlig del av vardagen. Som person är du en lagspelare med framåtlutad inställning och en schysst kollega som bidrar till ett gott arbetsklimat. Du arbetar strukturerat, är hjälpsam och tar gärna egna initiativ när det behövs.
Om Väderstad AB
Väderstad är ett innovativt och växande familjeföretag med huvudkontor i Väderstad, Sverige. De utvecklar och tillverkar högeffektiva maskiner och metoder för det moderna jordbruket, med målet att bli en ledande global leverantör. Företaget har haft en stark tillväxt de senaste åren, både i omsättning och antal medarbetare - lokalt och internationellt. Under 2023 invigdes ett nytt fabrikscenter som stärker Väderstads framtida position ytterligare. Produktionen präglas av moderna och effektiva flöden, med taktad montering, robotiserad svetsning och automatiserade processer. Här förenas teknik, kvalitet och stolthet i varje detalj.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup och du visar intresse för tjänsten via onepartnergroup.se. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Denis Dervishi på 072 231 64 41 alternativt denis.dervishi@onepartnergroup.se
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, tester, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. Testerna är ett verktyg för att kunna säkerställa ett kompetensbaserat urval samt för att bidra till mångfald, jämlikhet, objektivitet samt en fördomsfri rekryteringsprocess. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Östergötland AB
(org.nr 556958-4476), https://www.onepartnergroup.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Denis Dervishi denis.dervishi@onepartnergroup.se Jobbnummer
