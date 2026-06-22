Erfaren Truckförare sökes
Pauder & People Bemanning AB / Lagerjobb / Halmstad Visa alla lagerjobb i Halmstad
2026-06-22
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Pauder & People är din lokala partner för bemanning och rekrytering i Halland. Med lång erfarenhet och ett genuint engagemang för det halländska näringslivet, hjälper vi företag att växa genom att förena rätt kompetens med rätt kultur. För oss är valet enkelt: vi väljer att gå på djupet i vår region och bransch framför geografisk expansion. Det gör oss till en snabb, kostnadseffektiv och trygg expert på hemmaplan.
Truckförare till Halmstad
Vi söker nu dig som har ett genuint öga för flöde, trivs med högt tempo och att ha många bollar i luften. I ett mindre, tight team blir du en del i ansvaret för att logistiken rullar på säkert och effektivt.
Som Truckförare är du en central funktion på lagret. Du ansvarar för lagerhantering, flöde och säkerställer både in- och utgående leveranser. Tjänsten passar dig som uppskattar variation, tar stort eget ansvar och trivs med att arbeta i en strukturerad miljö. Arbetstiden är förlagd till dagtid eller två-skift.
Dina huvuduppgifter:
Lastning och lossning av gods med olika trucktyper
Säkerställa ordning och reda på lagret med ett aktivt öga för flöde och effektiv materialhantering.
Administrera in- och utleveranser, transportbokningar och lagersaldo i digitala system (datorvana är ett krav).
Fungera som en serviceminded och professionell kontaktyta mot både kollegor, produktion och externa transportörer.
Produktionsförsörjning
Arbeta nära ett mindre team och bidra till en god arbetsmiljö.
Vi söker dig som är naturligt strukturerad och har en stark inre drivkraft att leverera kvalitet. Du är en erfaren truckförare med några års erfarenhet. Du är social och trivs i en roll där du får agera länk mellan lager och övriga delar av verksamheten.
Krav för tjänsten:
Giltigt truckkort (A och B-behörighet).
Flytande svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av lagerarbete, lastning/lossning, samt god datorvana.
Meriterande:
Erfarenhet från tillverkande industri eller logistik.
Traverskort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauder & People Bemanning AB
(org.nr 559548-0798)
302 50 HALMSTAD Kontakt
Konsultchef / Rekryterare
Alexandra Eriksson alexandra.eriksson@pauderpeople.se Jobbnummer
9972239