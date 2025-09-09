Erfaren truckförare (Dagtid) - Helsingborg
Processbemanning Svenska AB / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2025-09-09
Om tjänsten: För vår kunds räkning söker vi nu en erfaren truckförare i Helsingborg. Arbetsuppgifterna innefattar att hantera inkommande och utgående gods, inkl. lastning/lossning, kontroll av följesedlar, inventering och sortering.
Godset som hanteras på lagret är av större/tyngre karaktär och transporteras med B-truckar (främst B3-B4).
Ort: Helsingborg.
Start: Omgående enligt överenskommelse.
Omfattning/schema: Dagtid, kl. 07:00-15:45 (45 min rast)
Långsiktighet: 6 mån visstidsanställning med god möjlighet till en tillsvidare/-direktanställning hos företaget
Krav för tjänsten är:
Truckkort A1-4, B1-4
Truckkörningsvana
Krav på flytande svenska i tal och skrift, samt god engelska
Körkort och tillgång till bil
Vem är du?
Vi söker dig som redan är självgående i rollen som truckförare/lagerarbetare, ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Vidare ser vi gärna att du trivs med att arbeta i ett mindre team. Publiceringsdatum2025-09-09Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://www.processbemanning.se/ Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9500214