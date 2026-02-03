Erfaren Truckförare - Skjutstativ
Om rollen:
Som truckförare arbetar du självständigt med att plocka och packa varor i lagermiljö. Arbetet innebär att hantera order utifrån en plocklista via orderhanteringssystem. Du kommer även att arbeta nära med både in- och utleveranser.
Varje truckförare ansvarar för sin egen plocklista och arbetar utifrån angivna tidsramar. Det är en varierande och utvecklande roll där du har möjlighet att växa med uppgifterna - beroende på din vilja, drivkraft och kompetens.Dina arbetsuppgifter
Registrering och scanning av produkter i affärssystem
Samordning och plockning av varor enligt plocklista
Lastning och lossning kan förekommaProfil
Vem vi söker:
Den här rollen passar dig som är stresstålig, noggrann och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du trivs i ett högt tempo och har god förståelse för logistik- och lagerflöden, vilket du har tillägnat dig genom tidigare arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samt kunskap inom orderhantering är meriterande och ses som ett stort plus.Om företaget
GV Stars Bemanning & Rekrytering är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som grundades i augusti 2021. Vi tror starkt på att lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och rätt kompetens hos våra medarbetare är avgörande för framgångsrika samarbeten inom branschen.
Vår filosofi är enkel - med rätt person på rätt plats skapas värde för både kund och kandidat. Därför arbetar vi varje dag för att matcha människor med möjligheter där de verkligen kan växa.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och fokuserar på att lyfta varje individs unika kompetens, som vi vidareutvecklar genom praktisk erfarenhet.
Tack vare vårt engagemang, lyhördhet och flexibilitet har vi redan etablerat samarbeten med över 80 nöjda kunder.
Vår spetskompetens ligger inom industri, lager, logistik och entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Tjänsten som truckförare är ett heltidsuppdrag som inleds som ett konsultuppdrag via GV Stars och sträcker sig över minst 6 månader. För rätt person finns goda möjligheter att gå över i en anställning direkt hos kund. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tillsättning kan ske omgående.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Hassan Nqila på hassan@gvstars.se
- vi hjälper dig gärna!
GV Stars erbjuder dig:
Kollektivavtal och schyssta villkor
Möjlighet till personlig utveckling
Tjänstepension
Försäkringar enligt avtal
Företaget ligger i Nässjö. Ersättning
