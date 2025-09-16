Erfaren träarbetare till Branäs
Som träarbetare hos A-Staffing Construction AB i Branäs kommer du att vara ansvarig för att utföra olika typer av träarbeten, inklusive fasadbyte och andra renoveringsprojekt. Du kommer att arbeta både självständigt och i team för att säkerställa att arbetet utförs enligt högsta standard och enligt kundens önskemål. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att inkludera att mäta och skära trämaterial, montera och installera olika träkomponenter samt säkerställa att arbetsplatsen är säker och ren. Du förväntas ha en god förståelse för olika träbearbetningsverktyg och tekniker samt kunna läsa och tolka ritningar och arbetsanvisningar. Det är viktigt att du har en noggrann och detaljorienterad arbetsstil för att säkerställa att varje projekt slutförs med hög kvalitet och inom angivna tidsramar.
Utbildning och Intyg
Yrkesbevis eller motsvarande erfarenhetErfarenheter
Vi söker en erfaren träarbetare som kan arbeta självständigt och effektivt inom alla områden av träbyggnation. Du bör ha gedigen erfarenhet av att arbeta med fasadbyte, renoveringar, snickerier och andra trärelaterade projekt. Det är viktigt att du har kunskap om olika träslag och deras egenskaper samt förmågan att arbeta noggrant och med hög kvalitet.
Vi ser gärna att du har arbetat inom branschen i minst 6 år och har goda referenser från tidigare arbetsgivare. Du bör vara van vid att arbeta med olika verktyg och maskiner inom träindustrin och ha kunskap om säkerhetsföreskrifter för att minimera risker på arbetsplatsen. Erfarenhet av att leda mindre arbetslag eller projekt är meriterande.
Du bör vara flexibel, noggrann och ha förmågan att lösa problem på ett effektivt sätt. God samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera tydligt är även viktiga egenskaper för denna roll.
Lön och anställningsvillkor
Enligt kollektivavtal (byggavtalet).Så ansöker du
A-Staffing Construction sköter rekryteringsprocessen för denna tjänst löpande.
Startdatum
Enligt överenskommelse.Om företaget
A-Staffing är medlemmar i Byggföretagen, Installatörsföretagen och Almega Kompetensföretagen så du kan vara säker på att du alltid har rätt anställningsvillkor och kollektivavtal. I snart 15 år har vi försett Sverige med duktiga yrkesarbetare på Byggavtalets område.
Som anställd på A-Staffing kan du räkna med vårt engagemang för dig, dina arbetsuppgifter och din arbetsmiljö. Vår prioritet är öppenhet och tillgänglighet samt din trivsel, hälsa och säkerhet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Vi är även kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001.
A-Staffing hette tidigare VMP Group, men namnändrades under 2021. Inom kedjan verkar A-Staffing Sweden AB och A-Staffing Construction AB. Ersättning
