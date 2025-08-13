Erfaren tidplanerare /Projektledare
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Stockholm
2025-08-13
Vi söker en erfaren tidplanerare anläggningsprojekt/Projektledare till myndighet inom elkraft.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
I rollen som tidplanerare kommer du att ha en ledande roll i projektens och programmens planeringsarbete. Du kommer att stötta program- och projektledare med att upprätta och underhålla tydliga och projektanpassade tidplaner från projektstart till projektslut. Du kommer att tillhöra enheten projekt- och programstöd som för närvarande består av 25 personer inom olika stödfunktioner, vars uppdrag är att stödja framdriften och leveransen av våra program och projekt.
Uppdraget avser att utföras av en resurskonsult (en tjänst som utförs av en Konsult i syfte att ge förstärkning till myndigheten i det löpande arbete som utförs av myndigheten. Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
I rollen som tidplanerare kommer du att tillsammans med program- eller projektledaren att utveckla och upprätthålla tydliga tidplaner på projekt och program nivå. I din roll kommer du att ha en ledande funktion i programmens planeringsarbete och kommer att ingå i programteamet där du stödjer programmet och tillhörande projektet i att upprätthålla uppdaterade tidplaner. Som tidplanerare kommer du att identifiera de kritiska momenten i tidplanen och genom projektledaren kommunicera detta till myndighetens entreprenörer och internt till ledningen.
Tjänsten kommer även att innefatta:
kontinuerliga tidplaneringsmöten med utredningsledare, projektledare, programledare och entreprenörer
sammanställning och presentation av statusrapporter
granskning av entreprenörers tidplaner vid anbudsgenomgångar
driva eller bistå i arbete med osäkerhetsanalys av tidplaner
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst 4 års arbetslivserfarenhet i rollen som tidplanerare i anläggningsprojekt/infrastrukturprojekt eller program
Minst 4 års arbetslivserfarenhet av planeringsverktyget MS Project eller motsvarande
Meriterande
Minst tre års erfarenhet av projektstyrningsmodeller eller projektstyrningsmetodik
Projektledarcertifiering ex PMP eller IPMA
Minst två års erfarenhet av tidplanearbete i entreprenadfas eller i tidiga skeden i komplexa infrastrukturprojekt
Minst ett års Erfarenhet av att leda arbete med Monte Carlo-simulering och osäkerhetsanalys av tidplan Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
9456584