Erfaren testsystemutvecklare för produktionsmiljö
2026-01-21
Infotivs Vision är att skapa En värld med fler innovativa människor som skapar en hållbar teknik för framtiden. Därför erbjuder vi konsulter, lösningar och verktyg som hjälper våra kunder att med framgång utveckla och digitalisera sina produkter och produktinformation. Våra åtaganden kännetecknas av professionialism och enkelhet vilket gör att vi tillsammans bygger ett långsiktigt förtroende. Vi är nyfikna och prövar gärna nya lösningar tillsammans med våra kunder.
Är din nästa utmaning en kombination av teknik och samhällsnytta? Skulle du vilja utveckla innovativa testlösningar som också bidrar till säkerhet och trygghet i vårt samhälle? Nu letar vi på Infotiv efter en riktigt duktig testingenjör som med sin kompetens och sitt engagemang vill vara med och kvalitetsäkra framtidens luftvärnsystem.
Vilka är vi?
Som anställd hos oss på Infotiv är du del av en gemenskap som präglas av öppenhet och god sammanhållning där vi stöttar och hjälper varandra.
Våra ledord "varmt hjärta och skarp hjärna" är värderingar som genomsyrar hela företaget, vårt arbetssätt, vårt ledarskap och vår arbetsmiljö. Det varma hjärtat står för empati, tillit och samarbete, och det är viktigt för oss att du som medarbetare känner dig uppskattad, sedd och lyssnad på. Den skarpa hjärnan står för kompetens och innovation, och vi värdesätter varje individs förmågor och kompetens genom att uppmuntra nytänkande, kreativitet och initiativtagande. Tillsammans är vi Infotiv.
Vi är anslutna till Almega och erbjuder kollektivavtal som ger dig trygghet och säkerhet i anställningen. Våra goda kundrelationer gör att vi kan ha en långsiktig strategi, där du kan utvecklas genom rätt uppdrag och med rätt kompetensutveckling. Hos oss kan du både testa nya saker och utvecklas samtidigt som du kan känna dig trygg i din anställning.
Din framtida utmaning
Som testingenjör av produktionsmiljö arbetar du med att utveckla framtidens testsystem för produktion av elektronik för avancerade luftvärnsystem. Uppdraget kommer utföras hos leverantör och du kommer jobba med både nyutvecklig och underhåll av testutrustning för produktionsmiljön för att säkerställa robusta testprocesser och hög leveransprecision. Här får du en central roll i att säkerställa att PCBA-enheter håller högsta kvalitet från inkommande leverantörsled.
Du kommer att vara en nyckelperson i felsökning, rotorsaksanalyser och förbättringsarbete samtidigt som du bidrar med teknisk expertis kring testmetodik och testutrustningar. Arbetet sker både självständigt och i tvärfunktionella team tillsammans med produktionstekniker, utvecklingsteam och underleverantörer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Nyutveckling och underhåll av testsystem för produktionsmiljö
• Systematisk felsökning av avvikande PCBA-enheter med hjälp av både visuell inspektion och elektriska mätmetoder.
• Utföra analyser av lödproblem, komponentfel, mekaniska defekter samt kontaminering.
• Genomföra testning i befintliga EOL-riggar och utvärdera testresultat.
• Utföra rotorsaksanalyser baserat på elektriska, mekaniska och processrelaterade data och återkoppla till leverantörer och interna funktioner.
• Se över befintlig testutrustning och driva förbättringar, uppgraderingar eller duplicering av teststationer.
• Bidra till robusta testflöden i produktionen, inklusive dokumentation, riskanalyser och kvalitetssäkring.
• Stödja produktion vid akuta avvikelser och vara en teknisk resurs i daglig styrning.
• Agera teknisk expert kring testmetodik och utveckling av testutrustning Varaktighet, arbetstid, etc.
Fast anställning Ersättning
Fast lön Så ansöker du
