Erfaren testingenjör till Saab!
Saab AB / Elektronikjobb / Karlskoga Visa alla elektronikjobb i Karlskoga
2025-12-18
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Karlskoga
, Kristinehamn
, Örebro
, Lindesberg
, Karlstad
eller i hela Sverige
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Hos oss får du kliva rakt du in i hjärtat av vår teknikdrivna verksamhet - den produktionstekniska avdelningen på Saab Dynamics i Björkborns industriområde i Karlskoga. Här arbetar ett team av skickliga medarbetare i fem sektioner med allt från test- och monteringsberedning till verktygskonstruktion och fastighetsteknik.
Vi befinner oss i en expansiv fas där vi både ökar kapaciteten och satsar långsiktigt på innovation, bland annat genom digitalisering och automatisering. Detta är en unik möjlighet för dig som vill bidra till utvecklingen av avancerade system och se dina idéer bli verklighet på riktigt.
Teamet för testutveckling består idag av tekniker och ingenjörer, och vi söker nu erfarna kollegor som vill vara med och driva utvecklingen av framtidens testmetoder och system.
Som testingenjör hos oss kommer du att:
* Kravställa och definiera testmetoder
* Utveckla och underhålla testapplikationer
* Stödja pågående produktion vid felsökning
* Arbeta med ständiga förbättringar
* Delta i supportresor till underleverantörer vid behov
Här får du en nyckelroll där ditt arbete verkligen gör skillnad. Du kommer att forma teststrategin för våra produkter och säkerställa att våra lösningar fungerar felfritt - från första prototyp till serieproduktion.Publiceringsdatum2025-12-18Profil
Vi söker dig som trivs i en samarbetsintensiv roll där problemlösning, struktur och teknikintresse står i centrum. Du är noggrann, självgående och prestigelös - en lagspelare med eget driv och nyfikenhet som smittar av sig.
För att lyckas i rollen har du:
* Utbildning som elektronikingenjör och goda kunskaper inom programmering
* Minst 3-5 års erfarenhet av arbete med hård och mjukvara i komplexa system
* Ett genuint intresse för teknik och utveckling
* God kommunikationsförmåga på både svenska och engelska
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser det som avgörande att du passar in i teamets kultur - där samarbete, ansvar och öppenhet står i fokus.
Meriterande om du har:
* Erfarenhet av National Instruments-miljöer som TestStand eller LabWindows/CVI
* Goda kunskaper i C-programmering
* Tidigare erfarenhet av att ta fram testutrustning för produktion
* Vana av att arbeta med kravställning
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Våra värderingar kan du läsa om här
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningstiden har gått ut. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36969". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9653673