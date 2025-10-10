Erfaren testingenjör med fokus på automattest
Vill du jobba med teknik i en omväxlande miljö där utvecklingen av framtidens militära fordonssystem står i fokus? Är du nyfiken på ny teknik, noggrann, analytisk och drivs av att driva förbättringar? Då kan det vara just dig vi söker till rollen som testingenjör på SIL (System Integration Lab).
Här kan vi erbjuda ett arbete som är omväxlande och innehållsrikt.
Välkommen till en världsledande koncern som befinner sig i teknikens absoluta framkant. Vi ser fram emot din ansökan!
Din framtida utmaning
På avdelningen SIL integrerar vi mjukvara, hårdvara och tredjepartssystem samt verifierar mjukvarubaserade funktioner i våra fordonssystem. Avdelningen är ansvarig för framtagande och exekvering av testfall, bygga testbänkar/testutrustning samt implementera simuleringar till våra testmiljöer. Vår verifiering utförs i allt från simulerad miljö, på våra testbänkar samt direkt i våra fordon.
Vi söker nu en erfaren testingenjör till vår grupp av automattestare.
I denna roll jobbar du primärt med framtagandet och exekvering av automatiska testfall. Automattest gruppen har en viktig roll i våra projekt genom framtagandet av automatiska testfall, exekvering av testfall och resultatrapportering allt för att säkerställa funktionaliteten i de mjukvarubaserade funktionerna.
Arbetet utförs i projektform och man samarbetar tätt med testledare, automattestare och testdesigners under utvecklingsarbetet.
En viktig del av arbetet är identifiera utmaningar och skapa förbättringsförslag hur vi kan automatisera och effektivisera arbetet.
Den du är
Du är troligen utbildad civilingenjör, högskoleingenjör eller annan utbildning som t ex yrkeshögskola, kurser inom området alternativt har du arbetslivserfarenhet likvärdig med detta.
Det är viktigt att du har en god teknisk förståelse samt att du motiveras av att förstå funktioner i våra system och verifiera dessa.
Du har sedan tidigare erfarenhet av antingen testning, programmering eller scriptning i någon form eller kanske har du erfarenhet av Simulink eller Vectors programvarupaket t.ex. CANoe.
Kanske har du tidigare jobbat som testare eller utvecklare och har en passion för testning och kvalitet. Har du även tidigare erfarenhet av att leda eller arbeta i agila team är det meriterande.
Som person har du ett starkt eget driv och intresse för teknik, är noggrann och tar ansvar. Du har ett öga för detaljer och gillar logik och problemlösning. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga samt är en lagspelare som vill vara med och driva vårt arbete framåt.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till Anton Rytterstedt Gruppchef - System Integration Lab 0660 216 330 eller rekryteringskonsult Cathrine Lind, AxÖ Consulting 070 - 577 06 18
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
