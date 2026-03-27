Erfaren Teknisk Skribent / Technical Writer (dita, Xml/cms)
Etteplan Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Solna Visa alla marknadsföringsjobb i Solna
2026-03-27
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Etteplan Sweden AB i Solna
, Stockholm
, Salem
, Uppsala
, Västerås
eller i hela Sverige
Gillar du att skriva, förstå tekniska produkter, och göra det svåra lätt att förstå? Är du en person som gillar variation, utmaningar och att jobba i ett härligt team? Då har vi jobbet för dig!
Om rollen
Som teknisk skribent hos oss blir du en nyckelspelare i vårt team bestående av tekniska skribenter, illustratörer och projektledare. Vi jobbar med spännande kunder inom flera branscher och ser till att deras produkter får den bästa tekniska dokumentationen. Uppdragen kan variera men just nu är efterfrågan stor hos kunder inom försvar och dual-use. Ibland utförs arbetet hos kunderna och ibland inhouse, från Etteplans kontor. Vi har en hybridpolicy, vilket möjliggör att arbeta en hel del hemifrån.
Du kommer att:
- Arbeta strukturerat och topicbaserat i Content Management System (CMS) - DITA-kunskap är extra meriterande
- Skapa och utveckla teknisk dokumentation
- Ta ansvar för hela processen - från inledningen av projekten till färdig leverans
- Arbeta både självständigt och i team
Vem är du?
Du älskar att skriva, är nyfiken på teknik och har en förmåga att omvandla komplex information till tydlig och användarvänlig information. Du är social, lösningsorienterad samt metodisk och trivs lika bra med att samarbeta i team som att ta eget ansvar.
För att trivas och lyckas hos oss tror vi att du:
- Har en eftergymnasial utbildning som ger dig en bra grund som teknisk skribent
- Har känsla för text, struktur och pedagogik
- Är bekväm med att sätta dig in i ny teknik och förstå användarens behov
- Uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska
Du bör ha:
- Arbetat i XML-baserade CMS
- Arbetat topic-baserat
- Kunskap och erfarenhet om DITA och STE (Simplified Technical English)
Har du dessutom tidigare erfarenhet av uppdrag inom försvar eller att arbeta enligt S1000D-standarden är det ett plus.
Att vara konsult hos Etteplan
Som konsult hos Etteplan får du arbeta med spännande och komplexa uppdrag där din erfarenhet verkligen gör skillnad. Du kombinerar tryggheten av en stabil arbetsgivare med möjligheten att bidra i projekt som både är tekniskt utmanande och spänner över branscher som påverkar människors vardag och framtid. Vi ser att din erfarenhet är en nyckel i att hitta smarta, hållbara och effektiva lösningar.
Vi erbjuder en miljö där du kan utvecklas vidare, oavsett om du vill fördjupa din specialistkompetens, leda projekt eller agera rådgivare. Hos oss möter du både juniora talanger och kollegor med lång erfarenhet, och tillsammans driver vi innovativa lösningar som gör nytta för både kund och samhälle.
Vi har trygga och konkurrenskraftiga villkor, med kollektivavtal, tjänstepension enligt ITP1 eller ITP2 (inklusive flexpension) samt försäkringar. Dessutom ingår friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Vill du veta mer om våra förmåner? Du hittar hela listan längre ner på sidan.
Ansökan och nästa steg
Ansökan sker genom att du laddar upp ditt CV och besvarar några korta frågor kopplade till tjänsten. Rekryteringsprocessen inleds med en telefonintervju och följs av möten med ansvarig konsultchef samt vid behov ytterligare kollegor. Vårt mål är att processen ska vara smidig för att vi tillsammans ska kunna ta nästa kliv framåt.
Känner du att Etteplan är rätt för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team!
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Med en dynamisk och inkluderande arbetskultur, erbjuder vi spännande uppdrag, mångfaldiga kundrelationer och en miljö där din ambition får blomma. Vi är över 700 teknikspecialister i Sverige som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö. Hos oss finns många möjligheter för dig som vill växa och utvecklas i en framåtsträvande organisation. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etteplan Sweden AB
https://www.etteplan.com/
Etteplan
9824949