Erfaren teknisk säljare
Unik Resurs I Sverige AB / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2026-06-30
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, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Erfaren Teknisk Säljare till UCS Industrial IT
Var med och bygg nästa tillväxtresa inom industriell IT
Under de senaste flertalet år har UCS Industrial IT vuxit konsekvent och starkt genom långsiktiga kundrelationer, hög teknisk kompetens och en stark leveransförmåga med kvalitet som yttersta fokus. Nu söker vi dig som vill vara med och skapa nya affärsmöjligheter, bygga långsiktiga relationer och på så vis lägga grunden för nästa kapitel i ett teknikbolag med stora ambitioner.
Hos oss blir du en viktig del av ett litet, kompetent team där idéer tas på allvar, beslutsvägarna är korta och där det du gör faktiskt gör skillnad.
Om UCS Industrial IT
UCS Industrial IT utvecklar och levererar robusta IT-lösningar för verksamheter där driftsäkerhet, kvalitet och lång livslängd är avgörande. Våra lösningar används inom bland annat industri, medicinteknik, försvar och produktutveckling – miljöer där det helt enkelt måste fungera.
Vi kombinerar teknisk spetskompetens med egen utveckling, produktion, konstruktion och leveransförmåga. Det gör att vi kan erbjuda kundanpassade lösningar som skapar verkligt värde för våra kunder.
Om rollen
I rollen som erfaren teknisk säljare får du en fri och varierande roll där du blir en nyckelperson i teamet. Ditt uppdrag är att bygga nya kundrelationer, utveckla affärsområden och skapa långsiktiga samarbeten med företag som värdesätter kvalitet, teknisk kompetens och kundanpassade lösningar.
Som teknisk säljare kommer du bland annat att:
· Skapa och utveckla nya kundrelationer
· Identifiera nya affärsmöjligheter och marknadssegment
· Driva hela säljprocessen från prospektering till affär
· Arbeta nära tekniska specialister för att ta fram rätt lösningar
· Utveckla långsiktiga affärer med fokus på kvalitet och kundvärde
· Bidra till att utveckla vårt kommersiella arbete.
Rollen passar dig som motiveras av att kombinera affärsmannaskap med tekniska lösningar och som vill vara med och påverka bolagets fortsatta tillväxtresa. Publiceringsdatum2026-06-30Profil
Vi söker dig som har minst fem års dokumenterad erfarenhet av teknisk B2B-försäljning inom något eller flera av våra affärsområden medicinteknik, försvarsindustri eller produktutveckling. Du kan självständigt bearbeta nya kunder och driva hela säljprocessen från prospektering till affär.
Du är van att föra dig inom teknikintensiva miljöer och känner dig trygg i komplexa affärer där förståelsen för kundens verksamhet är minst lika viktig som produkten. Flytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är också ett krav.
För att trivas hos oss och i rollen bör du vara en teknisk nyfiken och starkt affärsdriven person. Du trivs i att arbeta självständigt samtidigt som du vill bidra i ett starkt team. Du behöver vara strukturerad och uthållig i långa säljprocessen samtidigt som du tar stort ägandeskap för ditt ansvarsområde.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du möjligheten att bli en viktig del av ett växande teknikbolag där din insats kommer att märkas.
Du får arbeta med tekniskt avancerade produkter, starka referenskunder och en organisation som präglas av hög kompetens, korta beslutsvägar och ett genuint engagemang.
Du ges stor frihet att påverka din egen utveckling samtidigt som du ingår i en organisation där vi hjälper varandra och tar gemensamt ansvar för resultat och kvalitet. Så ansöker du
Denna rekrytering är ett samarbete mellan Unik Resurs och UCS Industrial IT.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam nedan.
Inget urval i processen sker mellan v. 28-v.31.
Vi kommer i urvalet att använda arbetspsykologiska tester. Du kommer också tidigt i urvalsprocessen att få beskriva hur du uppfyller de skallkrav och meriterande kriterier som gäller för tjänsten avseende utbildning, erfarenhet och kunskap. Vårt fokus kommer inledningsvis vara på skallkraven och din personliga potential. Senare kommer naturligtvis personliga intervjuer både med oss och kund samt referenstagning ske.
Sök tjänsten genom att klicka på "ansök" och registrera dig i vår databas, detta för att säkerställa hantering av personuppgifter enligt GDPR .
Karolin Loström, 0721–479236 eller karolin.lostrom@unikresurs.se
Peter Undén, 070-340 81 41 eller peter.unden@unikresurs.se
Unik Resurs
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Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs I Sverige AB
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
583 30 LINKÖPING Arbetsplats
Unik Resurs i Sverige AB Jobbnummer
9985300