Erfaren teknisk projektledare till Saab i Linköping!
Framtiden i Sverige AB / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2026-02-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Motiveras du av att kliva in i en roll där du får vara drivkraften bakom framtidens produktion? Här får du möjligheten att forma innovativa lösningar, väva samman teknik och människors kompetens och förvandla idéer till hållbar, smart och effektiv verklighet. Du blir navet i utvecklingsresan - den som ser möjligheterna, skapar riktningen och leder vägen mot en modernare och starkare produktion. Här gör ditt ledarskap och din tekniska skärpa verklig skillnad.Publiceringsdatum2026-02-06Om företaget
Saab är ett framstående företag inom försvars- och säkerhetssektorn, med målet att hjälpa länder att skydda sina medborgare och bidra till trygghet i samhället. Saab designar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, men bedriver verksamhet globalt och är en viktig del av många nationers försvarsförmåga. Mer information ges vid intervjutillfället.
Om rollen
Som Teknisk Projektledare inom produktion spelar du en central roll i att driva hur Saab utvecklar och implementerar framtidens produktionslösningar. Du arbetar i skärningspunkten mellan teknik, projektledning och Lean - där du identifierar dagens och morgondagens behov och omsätter dem till smarta, hållbara och tekniskt träffsäkra lösningar.
Rollen kräver en stark teknisk förståelse kombinerad med förmågan att tänka strategiskt, se helheten och förvandla idéer till robusta och fungerande produktionsflöden.
I rollen ansvarar du för att utforska marknaden, identifiera rätt tekniska lösningar och bedöma deras lämplighet för Saabs behov. Du leder hela processen - från kravställning och leverantörsdialog till implementering, driftsättning och verifiering.
Rollen innebär att du omsätter branschöverskridande teknik till fungerande och standardiserade produktionslösningar, samtidigt som du stärker strukturer och arbetssätt i verksamheten.
Om dig
Minst 5 års erfarenhet av teknisk projektledning, fördelaktligen inom industri.
Rollen kräver god teknisk förståelse, driv i projekt, förmåga att kommunicera tydligt och ett Lean-orienterat arbetssätt.
Du förväntas vara analytisk, nyfiken och kapabel att se lösningar i ett större sammanhang - men också praktiskt lagd och trygg med att följa tekniken hela vägen till driftsatt resultat
Utöver ovan krav kräver rollen att du behärskar såväl svenska som engelska i tal & skrift samt svenskt medborgarskap.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Anställningsvillkor
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning kommer du därför att genomgå en säkerhetsprövning, vilket här innebär krav på svenskt medborgarskap.
Start: Våren 2026
Omfattning: Heltid, dagtid
Arbetstid: 8-17, flex
Ort: Linköping, Tannefors (Alt Karlskoga) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51967_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
580 08 LINKÖPING / KARLSKOGA Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Victoria Österberg victoria.osterberg@framtiden.com +46722080231 Jobbnummer
9727592