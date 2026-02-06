Erfaren tandläkare sökes till Happident Borås
2026-02-06
Vill du arbeta på en modern klinik med stabil patientstock, engagerade kollegor och goda utvecklingsmöjligheter? Happident Borås söker nu en erfaren tandläkare som vill bli en viktig del av vårt team.
Vi söker en ny kollega eftersom vår nuvarande tandläkare, som är mycket uppskattad av både patienter och kollegor, har valt att fortsätta sin karriär närmare sitt hem i Göteborg. Det innebär att du får möjlighet att ta över en välfungerande verksamhet med god kontinuitet och trygg patientbas.
Om Happident
Happident är en väletablerad privat tandvårdskedja med kliniker i Sveriges större städer. Vi erbjuder modern, högkvalitativ tandvård med fokus på tillgänglighet, service och ett professionellt bemötande.
Hos oss arbetar tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor i nära samarbete, med modern utrustning och den senaste tekniken. Vi värdesätter kvalitet, utveckling och arbetsglädje - både för våra patienter och medarbetare.
Som tandläkare hos oss arbetar du med:
Allmäntandvård
Protetiska behandlingar
Eget patientansvar med fokus på kvalitet och långsiktiga relationer
Kvalifikationer
Legitimerad tandläkare
Minst 3 års klinisk erfarenhet
God erfarenhet av protetiska behandlingar
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av implantatbehandlingarDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Har ett tryggt, professionellt och empatiskt patientbemötande
Arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet
Trivs med teamarbete och tar ansvar för ditt arbete
Vi erbjuder dig
En modern klinik med god patienttillströmning
Trygg anställning
Individuellt anpassad lönesättning
Generöst friskvårdsbidrag
Möjlighet till både professionell och personlig utveckling
Ett engagerat och stöttande team
Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid (minst 80 %)
Placering: Happident Borås
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig klinikchef Mozhdeh Eskandari på mozhdeh.eskandari@happident.se
