Erfaren tandläkare sökes till Happident Borås

OraSolv Clinics AB / Tandläkarjobb / Borås
2026-02-06


Vill du arbeta på en modern klinik med stabil patientstock, engagerade kollegor och goda utvecklingsmöjligheter? Happident Borås söker nu en erfaren tandläkare som vill bli en viktig del av vårt team.
Vi söker en ny kollega eftersom vår nuvarande tandläkare, som är mycket uppskattad av både patienter och kollegor, har valt att fortsätta sin karriär närmare sitt hem i Göteborg. Det innebär att du får möjlighet att ta över en välfungerande verksamhet med god kontinuitet och trygg patientbas.
Om Happident
Happident är en väletablerad privat tandvårdskedja med kliniker i Sveriges större städer. Vi erbjuder modern, högkvalitativ tandvård med fokus på tillgänglighet, service och ett professionellt bemötande.
Hos oss arbetar tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor i nära samarbete, med modern utrustning och den senaste tekniken. Vi värdesätter kvalitet, utveckling och arbetsglädje - både för våra patienter och medarbetare.

Dina arbetsuppgifter
Som tandläkare hos oss arbetar du med:

Allmäntandvård

Protetiska behandlingar

Eget patientansvar med fokus på kvalitet och långsiktiga relationer

Kvalifikationer
Legitimerad tandläkare

Minst 3 års klinisk erfarenhet

God erfarenhet av protetiska behandlingar

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet av implantatbehandlingar

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:

Har ett tryggt, professionellt och empatiskt patientbemötande

Arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet

Trivs med teamarbete och tar ansvar för ditt arbete

Vi erbjuder dig
En modern klinik med god patienttillströmning

Trygg anställning

Individuellt anpassad lönesättning

Generöst friskvårdsbidrag

Möjlighet till både professionell och personlig utveckling

Ett engagerat och stöttande team

Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Enligt överenskommelse

Omfattning: Heltid (minst 80 %)

Placering: Happident Borås

Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig klinikchef Mozhdeh Eskandari på mozhdeh.eskandari@happident.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
Arbetsgivare
Orasolv Clinics AB (org.nr 556757-3612), https://karriar.happident.se
Happident Borås (visa karta)
503 32  BORÅS

Arbetsplats
Happident

