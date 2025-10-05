Erfaren takläggare sökes
2025-10-05
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
Självgående takläggare/snickerikunnig sökes till Amréns Bygg AB
Amréns Bygg AB (tidigare Anderssons Bygg & Båtservice AB) är ett växande byggföretag som levererar byggtjänster med hög kvalitet och stort engagemang. Vi arbetar brett med renoveringar, tillbyggnader och snickeriarbeten - men är särskilt specialiserade på tak.
Hos oss får du en familjär arbetsmiljö, nära kontakt med ledningen och en kultur där noggrannhet, kvalitet och kundnöjdhet står i centrum. Vi arbetar prestigelöst och hjälper varandra. Vi har höga förväntningar på våra anställda och på oss som företagsledning.
Vi söker en självgående takläggare med erfarenhet av olika typer av takarbeten, som också kan utföra snickeriarbeten vid behov. Rollen kräver att du tar ansvar från start till mål och trivs både med att arbeta självständigt och i team.
I rollen kommer du att:
Utföra takläggningar, omläggningar och renoveringar på olika fastigheter.
Arbeta med snickeriarbeten, både inom- och utomhus
Vara en del av ett sammansvetsat team som stöttar varandra.
Representera Amréns Bygg AB ute hos kund.
Vi söker dig som är:
Erfaren takläggare, gärna med bred materialkunskap (tegel, betong, plåt, papp).
Snickerikuddig och trygg med att ta på dig varierade arbetsuppgifter.
Noggrann, ansvarsfull och självgående.
Lösningsfokuserad och positiv i mötet med kunder och kollegor.

Publiceringsdatum
2025-10-05

Kvalifikationer
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet inom tak och/eller snickeri.
God svenska i tal och skrift.
B-körkort och egen bil.
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett växande företag.
En arbetsplats med god stämning, korta beslutsvägar och familjär känsla.
Varierande uppdrag där du får använda både din tak- och snickerikompetens.
En arbetsplats där du får växa, frihet under ansvar.
En närvarande chef.
Friskvård.
Maila din ansökan till: info@amrensbygg.se
Har du frågor? Kontakta Jimmy på 070-7228586.
Välkommen till Amréns Bygg AB - tillsammans bygger vi framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
E-post: info@amrensbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J.T Amréns bygg AB
(org.nr 559339-6145)
611 94 NYKÖPING Arbetsplats
Anderssons Bygg & Båt service AB Jobbnummer
9540792