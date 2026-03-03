Erfaren systemutvecklare nivå 5
2026-03-03
Vi söker en systemutvecklare/automationskonsult på nivå 5 vilket normalt uppnås efter 10 års erfarenhet.
Kunds tekniska avdelning inom IT-avdelning har som uppdrag att vara en kundorienterad tjänsteleverantör som av sina kunder uppfattas som professionell, effektiv och neutral.
I Automationsteamet arbetar dem med bl. a. Ansible Automation Platform(AAP) som en central del i vår provisioneringsplattform. Vi söker en systemutvecklare för att förstärka Automationsteamet inom Ansible;
Uppgifter som ska utföras i uppdraget.
Säkert och tydligt utveckla kundens kodbas för provisionering så att det följer gängse standard. Arbeta med dagliga förvaltningen i Ansible Automation Platform. Stödja vid uppgraderingar; Samverka med andra team för att facilitera införandet av automation brett inom kunden. Stödja vid införande av en fullt automatiserad molnplattform för myndigheter.
Inkluderingsarbete:
Kundens IT-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas.
Säkerhetsprövning:
Kunden omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen vilket innebär att uppdraget kan vara placerat i säkerhetsklass. Detta innebär bland annat krav på säkerhetsprövning av konsult samt att kund och underleverantör måste ingå ett säkerhetsskyddsavtal. Innan säkerhetsskyddsavtalet kan ingås är kunden skyldig att genomföra en lämplighetsprövning av anlitat företag i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) 4 kap. 7-8 §§.
Säkerhetsprövningens omfattning meddelas vid senare steg i urvalet. Processen för upprättande av säkerhetsskyddsavtal och genomförande av säkerhetsprövning och eventuell registerkontroll kan ta 8-12 veckor från tilldelning av uppdraget, men kan ta längre eller kortare tid. Om uppdraget är placerat i säkerhetsklass kan uppdraget inte påbörjas innan denna process har genomförts och startdatum meddelats av kunden.
Konsulten ska minst ha följande kompetenser och/eller erfarenheter:
Minst 10 års erfarenhet av Red Hat Linux.
Minst 10 års erfarenhet av git och github eller gitlab.
Minst 10 års erfarenhet av utveckling i C, Perl, och shellscript.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av erfarenhet av Redhat Ansible och Ansible Automation Platform.
Minst 5 års erfarenhet av utveckling i Python och Java.
Meriterande kriterium:
Erfarenhet av arbete på myndighet
Erfarenhet av Broadcom NSX.
Publiceringsdatum 2026-03-03
Metodisk
Ledaregenskaper
Samarbetsvillig
