Erfaren systemtekniker till Datacenter
Sveriges Domstolar, IT-avdelningen / Supportteknikerjobb / Jönköping Visa alla supportteknikerjobb i Jönköping
2026-07-01
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Som medarbetare på Domstolsverket bidrar du till ett samhällsviktigt uppdrag att utveckla och stödja hela Sveriges Domstolar som består av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med cirka 7 600 medarbetare. På Domstolsverket arbetar omkring 400 medarbetare där huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.
Hos oss erbjuds du en trygg anställning i en stabil organisation, där tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap är en självklar del av vardagen. Vi strävar efter att vara en jämställd arbetsplats där människor trivs och känner sig sedda. Här får du meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i en modern och trivsam miljö, och möjligheten att göra skillnad, varje dag.
2 plats(er).
Vi söker systemtekniker för att utöka teamet som arbetar med Microsoft baserade lösningar.
Är du en driven systemtekniker och lagspelare som vill vara med och utveckla moderna lösningar till rättsväsendet?
Tycker du att det är viktigt att bidra med samhällsnytta genom digitalisering kommer du att trivas hos oss. Här får du arbeta och utvecklas i en professionell miljö tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor.
Vad innebär arbetet?
Du kommer ingå i vårt team som är ansvariga för centrala Windows-plattformar.
On-prem: Vår on-prem baserade drift består av Windows server, AD, DNS, MS-Exchange, MS -SQL med flera Microsoft baserade tjänster. Teamet ger stöd till våra utvecklingsteam med applikationsservers och DBA tjänster och hanterar övervakning och automation.
Moln: Teamet hanterar uppsättningar och förvaltning av molnbaserade tjänster och servrar i MS-Azure och MS office365.
IT-säkerhet: En naturlig del av det dagliga arbetet är att bygga säkra lösningar och teamet hanterar löpande säkerhetsuppdateringar i alla våra system. E-post säkerhet för både inkommande och utgående trafik är också en del av uppgifterna.
Vi följer ett agilt arbetssätt och jobbar i sprintar för att fördela uppgifter, beställningar samt 3:linje support inom teamet.
Teamet har ett tätt samarbete med övriga team på enheten för datacenter och har även mycket kontakt med övriga funktioner på IT-avdelningen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med Microsoft baserade lösningar med minst 5 års dokumenterad arbetslivserfarenhet ifrån arbete på en IT-avdelning eller som konsult.
Du har gått en högskole- eller yrkesutbildning med inriktning IT-infrastruktur eller IT-säkerhet eller förvärvat motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet under din karriär.
Du har goda kunskaper om server infrastruktur med Microsoft baserade tjänster för installationer, drift och förvaltning och du har arbetet med övervakning, felsökning och support.
Det är meriterande med kunskaper inom MS-SQL som DBA, backup system, e-post säkerhet, MS-Azure, server virtualisering och automatiseringslösningar för drift i stora miljöer. Du behöver ha ett stort intresse av IT-teknik och för oss är det viktigt att du brinner för digitalisering och vill vara en del av en verksamhet där ditt arbete gör skillnad. Du gillar att arbeta i ett team där vi hjälps åt för att leverera stabil IT till alla Sveriges domstolar.
Vi strävar efter en jämnare könsfördelning och välkomnar därför gärna kvinnor att söka tjänsten. Vi värdesätter mångfald och tror att olika perspektiv stärker vårt team.
Vi erbjuder dig
Hos Domstolsverket får du arbeta med IT i ett sammanhang där din kompetens tas på allvar och där det finns förutsättningar att utvecklas, både i din nuvarande roll och vidare över tid.
IT‐avdelningen är en central del av vår digitala utveckling och här arbetar du med lösningar som är långsiktiga, samhällsviktiga och tekniskt krävande. Du får möjlighet att fördjupa dig inom ditt specialistområde, bredda din kompetens eller ta nästa steg i din yrkesroll, i takt med verksamhetens behov och dina egna ambitioner.
Vi erbjuder en trygg anställning i en stabil organisation med hög etisk standard. Vår arbetsmiljö präglas av tillit och professionellt ansvar – hos oss får du förtroende att påverka lösningar, bidra i tekniska vägval och använda ditt omdöme som IT‐specialist.
Du blir en del av en kunnig och samarbetsinriktad IT‐miljö där kunskapsdelning, lärande i vardagen och arbetsglädje är en naturlig del av arbetet.
Vilka är vi?
Domstolsverkets IT‐avdelning består av närmare 120 medarbetare och är en nyckelaktör i digitaliseringen av alla delar inom Sveriges Domstolar. Vi utvecklar, förvaltar och stöttar IT‐lösningar för cirka 7 600 användare, ett uppdrag som ställer höga krav på kvalitet, säkerhet och stabilitet.
För oss handlar digitalisering inte bara om teknik, utan om att skapa hållbara lösningar som fungerar över tid och som bidrar till rättssäkerhet, demokrati och förtroende i samhället.
Besök oss gärna på IT-jobb på Domstolsverket - Domstolsverket och läs mer om, och hur det är att jobba hos oss.Publiceringsdatum2026-07-01Övrig information
Placeringsort är Jönköping. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbete på distans kan överenskommas upp till två dagar per vecka. Detta bestäms i dialog med närmaste chef.
Intervjuer planeras från vecka 33 och framåt.
För att bli aktuell för anställningen krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.
Några av våra befattningar kräver säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas. Detta innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) i förekommande fall kommer att genomföras. Om det är aktuellt för den anställning du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede. Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Hos oss tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning. Vill du veta mer om hur vi arbetar med lön och se aktuella löneintervall för olika befattningar, kan du läsa mer på vår externa webbplats: Förmåner och villkor - Sveriges Domstolar
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/882". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
551 81 JÖNKÖPING Arbetsplats
Sveriges Domstolar, IT-avdelningen Kontakt
Facklig företrädare, ST
Magnus Danielsson 036-155363 Jobbnummer
9987550