Erfaren Systemingenjör till framtidens stridsflyg
Saab AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-09-17
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Vill du arbeta med framtidens stridsflyg? Sektionen Flight Autonomy inom Business Unit Advanced Programs Engineering behöver förstärkas med ett antal medarbetare för att kunna ta steget mot nästa generations flygsystem. Detta är en möjlighet för dig som vill ta dig an intressanta och utmanande uppgifter där du får samarbeta med ett härligt team.
Din roll
Vår sektion ansvarar för flygautonomi och som systemingenjör hos oss är du med och tar fram säkerhetskritiska lösningar för autonom flygning för både bemannade och obemannade luftfarkoster. Autonom flygning, autonom start och landning, contingency management och kollisionsundvikning är exempel på säkerhetskritiska systemförmågor som du kommer att jobba med.
Huvuduppgifterna är:
* Ta fram och analysera systemkrav
* Definiera systemarkitektur och design inklusive algoritmutveckling
* Systemintegration (simulatorer, test-riggar, flygande plattformar)
* Definiera verifierings- och valideringsstrategi på systemnivå
* Verifierings- och valideringsaktiviteter på systemnivå
Profil
Vi söker dig som är drivande och van att påverka och ta stort eget ansvar. Du har ett stort analytiskt intresse och är strukturerad och noggrann. Du har ett stort engagemang och är en teamspelare som gärna sprider kunskap och delar erfarenheter. Då rollen även kan innehålla kontakter med företag i andra länder, behärskar du engelska i både tal och skrift.
Utöver personliga egenskaper tror vi att du har:
* Civilingenjörsutbildning inom exempelvis teknisk fysik, flyg- och rymdteknik eller beräkningsmatematik.
* Erfarenhet av att arbeta som systemingenjör eller med systemutveckling.
* Intresse för flygdynamik, matematik och algoritmutveckling.
* Erfarenhet av mjukvaruarkitektur och programmering i är meriterande men inte ett krav.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Välkommen in med din ansökan - vi ser fram emot att få träffa dig!
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
