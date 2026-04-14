Erfaren systemingenjör till framtida uppdragssystem inom flyg
2026-04-14
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Aeronautics affärsenhet Advanced Programs växer och vi söker nu erfarna systemingenjörer inom området Mission Capabilities för att forma framtidens uppdragsförmåga inom stridsflygsystem, där autonoma plattformar, sensorer och beslutsfunktioner samverkar sömlöst i komplexa miljöer.
Vi erbjuder:
Möjligheten att forma arkitekturen för framtidens stridsflygsystem
En nyfiken, tvärfunktionell miljö där innovation uppmuntras
Ett team som kombinerar djup teknisk kompetens med systemsyn och kreativitet
Internationella kontaktytor och möjlighet att arbeta i projekt med global påverkan
Våra grundläggande idéer är:
Utforskning och nyfikenhet: Vi bygger inte produkter - vi skapar idéer och prototyper genom experiment och innovation
Snabb väg till demonstration: Kontinuerliga tester och simuleringar för att validera nya tekniska lösningar
Våga prova, våga göra fel: Misstag ses som en lärandeprocess och en del av utvecklingen
Utmaning och förändring: Vi utmanar inte bara teknologiska gränser utan även etablerade arbetssätt och metoder
Din roll
Som erfaren systemingenjör inom området Mission Capabilities får du en unik möjlighet att följa med utvecklingen från start med avseende på framtida användning av sensorsystem i flygande autonoma farkoster. Du arbetar i gränslandet mellan teknik, operativa behov och strategiska mål - i nära samverkan med både kunder, användare och tvärfunktionella utvecklingsteam. Du ingår i ett team på 6-8 personer med erfarna systemingenjörer och har tät och kontinuerlig kontakt med våra övriga team i verksamheten.
I din roll kommer du bland annat att jobba med:
• Teknikutforskning där olika koncept valideras mot varandra utifrån operativ nytta
• Integration av elektrooptiska system (främst funktionell integration, men även avseende hårdvara)
• Autonomi och AI - både som fristående funktioner och i samverkan med mänskliga operatörer
Vi söker dig med en teknisk akademisk bakgrund som tidigare har arbetat med sensorsystem, gärna inom försvar, flyg, fordonsindustri eller annan säkerhetskritisk verksamhet. Du är självgående, driven och bidrar aktivt till en prototypverksamhet där vi vågar prova, vågar göra fel och kontinuerligt validerar våra tekniska lösningar genom olika typer av demonstrationer.
Ett stort plus om du även har erfarenhet av integration av elektrooptiska system.
Andra erfarenheter och egenskaper vi värdesätter vid rekryteringen är:
Vana av att arbeta i konceptfas, arkitekturmodellering och att lyfta koncept till prototyp
Ett analytiskt sinne och en god samarbetsförmåga
God kommunikativ förmåga
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
