Erfaren systemingenjör för komplett vapensystem Gripen
Saab AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-01-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Har du ett intresse för hur allt hänger ihop? Vi söker en erfaren systemingenjör för Gripensystemet. Publiceringsdatum2026-01-12Om företaget
Engineering Management inom affärsenhet Gripen arbetar med att vidareutveckla Gripensystemet, som omfattar allt från flygplan, stöd- och träningssystem till underhållssystem. Vi är ansvariga för att funktionsutvecklingen balanseras mellan Gripensystemets produkter så att vi levererar ett moget och användbart system till våra kunder.
Inom sektionen har vi ansvar för arbetssätt inom Systems Engineering för Gripen och en del av arbetsuppgiften är att vidareutveckla vårt arbetssätt för att bli effektivare. Profil
Vi söker en erfaren systemingenjör med en bakgrund inom utveckling av komplexa system och gärna en förståelse för Gripensystemet som helhet.
Du har ett starkt intresse för att samarbeta med människor och göra tekniska vägval, samt en förmåga att kommunicera effektivt och se en helhet.
Du kommer att tillsammans med övriga i teamet sätta förutsättningar för vidareutveckling, stötta utvecklingsorganisationen genom att vägleda verksamheten i rätt riktning mot ett moget och användbart system till kund.
Din roll
* Arbeta tätt ihop med olika personligheter och funktioner inom organisationen.
* Kombinera initiativförmåga med kvalitetstänk för att driva framgångsrika projekt.
* Ha ett genuint intresse av att lära dig om såväl verksamheten som våra produkter.
* Förstå teknisk utveckling över många discipliner och se lösningsmöjligheter.
* Trivs med att arbeta i många gränsytor inom utvecklingsorganisationen.
* Ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
* Drivs av att utveckla arbetssätt som underlättar för alla i utvecklingsorganisationen.
Vi erbjuder
* En dynamisk och stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka och utvecklas.
* Arbete med avancerade tekniska system och innovativa lösningar.
* En organisation som värdesätter kommunikation, samarbete och kontinuerlig förbättring.
Om du är en erfaren systemingenjör med en passion för samarbete och teknik, samt en förmåga att kommunicera och se helheter, så är detta din chans att göra en verklig skillnad. Ansök idag och bli en del av vårt framgångsrika team!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Kontaktinformation:
Marianne Klang +46 734 182738
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_35054". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9678415