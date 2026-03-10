Erfaren svetsare / verkstadsarbetare sökes!
Maskinteknik i Oskarshamn AB / Svetsarjobb / Oskarshamn Visa alla svetsarjobb i Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maskinteknik i Oskarshamn AB i Oskarshamn
Till vårt team söker vi nu en skicklig svetsare/verkstadsarbetare som vill bidra med sin kompetens.
Maskinteknik i Oskarshamn jobbar brett med både konstruktion & tillverkning av specialmaskiner, verktyg, instrument och prototyper. Med egen maskinverkstad under samma tak levererar vi högteknologiska lösningar för slutförvar av kärnbränsle, tillverkningsindustrin, forskare och privatpersoner.
Om rollen
Hos oss blir du en del av ett erfaret och sammansvetsat team på tretton medarbetare där vi både arbetar självständigt och samarbetar i grupp. Rollen är varierad och omfattar både svetsning och verkstadsarbeten beroende på erfarenhet och kompetens.
Du arbetar i olika projekt inom maskinteknikens områden där precision, teknisk förståelse och ansvarstagande är avgörande.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Utföra MIG/MAG/TIG-svetsning av detaljer enligt ritning för korta serier och enstyckstillverkning
• Arbeta främst i stål och rostfritt (och meriterande även aluminium)
• Säkerställa kvalitet i utförande genom egenkontroller och följsamt mot krav
• Bidra till ett säkert arbetssätt med hög riskmedvetenhet och ordning på arbetsplatsen
• Rigga, ställa och utföra ihopmontering av exempelvis fixturer, maskinkonstruktioner och komponenter
• Samarbeta i team och ta ansvar för dina arbetsmoment i projekten
• Övriga verkstadsarbeten efter kompetens, ex. maskinbearbetning
Vem är du?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet från industri och ett genuint intresse. Du tar du dig an dina arbetsuppgifter med professionalism, pålitlighet och ett högt kvalitetsfokus. Vi ser att du har en stark förmåga för problemlösning, tillverkningsmetoder, är lösningsfokuserad och trivs med att jobba i team.
Hos oss får du möjlighet att använda din breda tekniska kompetens och bidra till att hitta lösningar på både kortsiktiga och långsiktiga behov inom forskning och industrin.
Du kommer att arbeta med flera olika kunder, branscher och teknikområden. Du trivs med ett varierande och utvecklande arbete där ingen dag är den andra lik. Ordning och reda är en självklarhet för dig!
Krav för tjänsten
• Utbildad svetsare eller motsvarande praktisk erfarenhet
• God kunskap inom MIG/MAG/TIG-svetsning
• Vana att arbeta enligt ritningar
• God materialkännedom, främst stål och rostfritt (gärna även aluminium)
• Gymnasieutbildning
• Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
• Svetslicens/ svetscertifikat
• Hantering av manuella maskiner exempelvis svarv och fräs
• Truckkort och/eller traverskort
• Hantering av CNC-maskiner
Om du känner att den här rollen passar dig, skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att lära känna dig!
Ansökan och kontakt
Heltid med inledande visstidsanställning, med mål till en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetet sker dagtid kl: 7-16
Placeringsort: Oskarshamn
Sök senast 2026-04-30 via epost:rekrytering@maskinteknikab.se
Urval sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Läs mer om oss:www.maskinteknikab.se
Läs mer om vår fina kuststad Oskarshamn - öarnas och sjöarnas plats!www.oskarshamn.com
samt www.flyttahit.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: rekrytering@maskinteknikab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maskinteknik i Oskarshamn AB
(org.nr 556395-1051)
Bilgatan 9 (visa karta
)
572 51 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Linda Sharp linda@maskinteknikab.se Jobbnummer
9788636