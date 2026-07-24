Erfaren Svetsare till Arboga
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Svetsarjobb / Arboga Visa alla svetsarjobb i Arboga
2026-07-24
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, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
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Gustafssons Mekaniska Verkstad i Arboga Rekryterar
Har du erfarenhet från att svetsa rostfritt och svartplåt?
Vill du arbeta med svetsning i en industriell miljö och bidra med dina färdigheter i ett sammansvetsat produktionsteam? Vi söker dig med erfarenhet av att svetsa Svartplåt, Rostfritt och Aluminium och som vill arbeta och utvecklas i en mycket varierad produktionsmiljö med stort eget ansvar och förbättringsorienterad kultur.
Om rollen
I rollen arbetar du med svetsning av svartplåt, rostfritt och aluminium i framför allt korta produktionsserier mellan 1-10 detaljer per produktionsbatch åt våra kunder som finns i många olika branscher. Vi är specialister på låg volym och hög mix med högt ställda kvalitetskrav där du är en avgörande faktor för vår framgång. Du ansvarar för att utföra svetsningar enligt ritningar och arbetsinstruktioner samt säkerställa god kvalitet och dokumentation. Du samarbetar nära kollegor inom produktion och rapporterar till arbetsledningen vid avvikelser eller behov av förbättringar.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden – Svets & metallbearbetning
Utföra MIG/MAG, TIG eller annan förekommande svetsmetod på svartplåt, rostfritt och aluminium enligt specifikation
Läsa och tolka ritningar, svetsprocedurer och arbetsinstruktioner
Förbereda material genom skärning, slipning och montering inför svetsning
Utföra kvalitetskontroller och egenkontroller samt rapportera avvikelser
Samarbeta med teamet för att upprätthålla ett effektivt produktionsflöde och hitta/sprida bästa arbetssätt
Deltaga i arbetsplatsens förbättringsarbete samt följa gällande arbetsmiljöföreskrifter
Bidra till dokumentation av utfört arbete och materialspårbarhet
Kvalifikationer och erfarenhet
Erfarenhet av svetsning i svartplåt, rostfritt och aluminium
Kunskap i MIG/MAG och/eller TIG är krav
Förmåga att läsa ritningar och svetsprocedurer samt att tillämpa detta praktiskt
Erfarenhet av metallbearbetning, vinkelslipning och förberedelse eller efterarbete
Goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift
God fysisk förmåga för praktiskt arbete
Truckkort och traverskort är meriterande men ej kravPubliceringsdatum2026-07-24Dina personliga egenskaper
Säkerhetsmedveten och förmåga att följa givna rutiner
Noggrannhet, kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och självgående
Strukturerad och lösningsorienterad
Flexibel och bra på att samarbeta i team
Initiativtagande med vilja att bidra till förbättringar
Anställningsform och arbetstider
Tillsvidareanställning
Heltid, arbetstider enligt överenskommelse; skiftarbete kan förekomma
Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar enligt gällande avtal
Placeringsort Arboga Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8123241-2114770". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Nastagatan 11 (visa karta
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702 27 OREBRO Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Jobbnummer
10010894