Erfaren svetsare sökes till Svetsman
2026-01-21
Svetsman AB bildades 1947 där tillverkningen då i huvudsak var inriktad mot oljecisterner och villapannor. Under åren som passerat har företaget utvecklats till en avancerad plåtindustri där AMLO Group AB förvärvade verksamheten 2011.
Idag är Svetsman är ett företag som producerar allt från mindre detaljer till kompletta enheter inom plåt- och stålkonstruktioner. Med såväl stort kunnande som höga ambitioner arbetar dem ständigt för att utvecklas och deras långsiktiga affärsrelationer har placerat Svetsman som en av de ledande aktörerna i branschen.
Vi söker nu en erfaren MIG/MAG svetsare till ett uppdrag i Vimmerby med start omgående. Du kommer att arbeta med varierande svetsarbeten i en dynamisk miljö där kvalitet och noggrannhet står i fokus.
Tjänsten är en hyrrekrytering via Montico HR Partner där rätt person kommer att erbjudas en anställning hos kund efter en tids inhyrning.
Detta är en heltidstjänst och arbetspassen är förlagt på dagtid mån-fre med tidigare hemgång på fredagar.
Arbetet utförs i vår kunds lokaler och svetsmetoden i denna roll är MIG/MAG (Käl-, stum och rörsvets) där det mest förkommande materialen är stål och rostfritt i varierande tjocklekar mellan 1-30 mm.
Slipning och fog beredning är en del av arbetet och således även visuell kontroll vilket betyder att du måste kunna bedöma din svets.
Du kommer utifrån 3D ritningar tillverka men framförallt att skapa kundunika detaljer i såväl stora serier som enstaka specialiserade plåtkonstruktioner.
Därmed ser vi gärna att du har goda kunskaper inom ritningsläsning, visuell kontroll, svetsdatablad (WPS) och således kan behärska det svenska språket i tal och skrift.
Din roll kommer att kräva noggrannhet och skicklighet när det gäller svetsning och bearbetning av plåtdetaljer men till detta följer att du får tillgång till en modern maskinpark samt att du får arbeta nära flera duktiga och erfarna svetsare som kommer ge stöttning och expertis som ligger utanför ditt område , men framförallt en väl planerad och välkomnande introduktion inför din framtida arbetsplats.
Vi söker dig som
har tidigare erfarenhet av industri- eller verkstadsarbete samt utbildning inom svets eller praktisk erfarenhet av svetsarbete.
• Har erfarenhet av MAG-svetsning
• Självgående med en stark förmåga att lösa problem på ett kreativt sätt.
• Teamorienterad med god kommunikationsförmåga
• Behärskar svenska väl i tal och skrift
• Goda kunskaper i ritningsläsning och svetsbeteckningar
Meriterande:
• Erfarenhet inom TIG svetsning
• Svetsarprövning enligt ISO 9606-1
• Erfarenhet inom automatiserad svetsning
• Truck/Travers utbildning
Svetsman är certifierade enligt standard EN 3834-2 och 1090-2 så inför aktuell start på ditt uppdrag kan det förekomma att du behöver utföra enklare tester i form av manuella prövningar på vår utbildningsenhet i Vimmerby för att säkerställa erforderlig svetskunskap.
Vi tror att du har några år i branschen och att du tycker om och brinner för ditt arbete!
Men viktig för oss är din personlighet och drivkraft att lära dig.
Gentemot förväntningarna ovan får du möjligheten att arbeta på ett stabilt och långsiktigt företag inom industrisektorn med varierande arbetsuppgifter och chans att utvecklas i din roll. Du får också en trygg anställning med bra förmåner och en närvarande arbetsgivare som stöttar dig i ditt dagliga arbete.
För att säkerställa en professionell och smidig process har Svetsman valt att samarbeta med Montico HR Partner, som även hanterar all kontakt kring tjänsten.
Känner du att du skulle passa in hos oss är du varmt välkommen att ansöka!
