Erfaren svetsare/Smed
2025-10-29
Om Kunden
OH Teknik (OHT) är ett familjeföretag i Katrineholm med lång erfarenhet av tillverkning inom prefabbetong och stål. Vi är specialiserade på produkter som smörjgropar, takarbetsplattformar, pelarlyftar, fordonsvågar och övriga prefabkonstruktioner - bland annat tak, väggar och golv till kassuner samt källsorteringssystem.
Vi levererar kundanpassade lösningar av hög kvalitet till några av Sveriges största industriföretag och byggaktörer, däribland Scania, Volvo, Skanska, Peab, Bilprovningen, ABB, samt ett flertal lastbilsverkstäder och bussdepåer.
På OHT är vi ett sammansvetsat team som värdesätter både kompetens och gemenskap. Vi tror på att trivsel på jobbet ger bättre resultat - därför ser vi till att ha kul tillsammans, även utanför arbetet. Vi arrangerar regelbundet företagsevent, grillkvällar, julfester och så går vi på konserter och sportevent, och på vardagen bjuds det ofta på pizza, fika och tårta på kontoret.
Hos oss är laget lika viktigt som individen, och vi är stolta över att kombinera hantverksskicklighet, yrkesstolthet och familjär stämning i allt vi gör.
Om Jobbet
Vi söker nu en erfaren svetsare/smed till OH tekniks fabrik/verkstad. A-Staffing sköter rekryteringen på uppdrag av OH Teknik, vilka sedan själva anställer. Heltidsarbete, dagtid på plats i Katrineholm. Behovet är tillsvidare men inleds med en provanställning.
Som svetsare/smed hos OH Teknik arbetar du med tillverkning, anpassning och montering av stålkonstruktioner samt tillhörande komponenter till prefabbetongprodukter. Du blir en viktig del av teamet och bidrar till hög kvalitet, precision och smidiga lösningar i produktionen.
• Svetsning och bearbetning av ståldetaljer (MIG/MAG och TIG) enligt ritning
• Tillverkning, anpassning och montering av stålkonstruktioner
• Armering och hantering av armeringsstål enligt ritning
• Montering och hopsättning av konstruktioner
• Kvalitetskontroll av färdiga produkter
• Truck- och traverskörning
• Samarbete med kollegor inom produktion, verkstad och montage
Utbildning och Intyg
Gymnasieutbildning från byggprogrammet, industritekniska programmet eller motsvarande relevant utbildning.
Truckkort, traverskort och svetscertifiering är meriterande. B-körkort är önskvärt.
Goda svenska- och/eller engelskakunskaper är ett krav då OH teknik både har svensktalande personal samt inhyrd personal med engelska som andraspråk.Erfarenheter
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av svetsning med MIG/MAG och som har god materialkännedom samt förmåga att läsa ritningar och förstå tekniska specifikationer. Du har tidigare arbetat i verkstadsmiljö och är van att hantera traverser.
Personliga kvalifikationer
Tjänsterna kräver noggranna och ansvarstagande personer med ett praktiskt och lösningsorienterat arbetssätt. Förmåga att samarbeta, god anpassningsförmåga och att bidra till en god laganda är viktiga egenskaper. Arbetet är fysiskt och omväxlande, vilket passar den som trivs i en roll där arbetsdagen bjuder på variation och nya utmaningar. Driv, engagemang och vilja att göra ett bra jobb värderas högt.Så ansöker du
Låter tjänsten intressant så ser vi fram emot din ansökan så snart som möjligt. Vi kommer att göra urval och genomföra intervjuer löpande under annonseringstiden och tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista datum för annons.
A-Staffing sköter rekryteringen på uppdrag av OH Teknik och du ansöker om tjänsten direkt via länk till annonsen. På grund av GDPR kan vi inte hantera ansökningar som kommer via mejl.
Startdatum
Start i januari 2026.Om företaget
A-Staffing är medlemmar i Almega Kompetensföretagen, Byggföretagen, och Installatörsföretagen. Vi är även kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001. A-Staffing levererar rekrytering samt tjänster inom bygg-, anläggnings- och elteknikbranschen i södra och mellersta Sverige. Inom kedjan verkar A-Staffing Sweden AB och A-Staffing Construction AB. Ersättning
