Erfaren svetsare MIG/MAG
IndustriQompetens Mälardalen AB / Svetsarjobb / Eskilstuna Visa alla svetsarjobb i Eskilstuna
2026-07-07
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos IndustriQompetens Mälardalen AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Vi har arbetat med bemanning och rekrytering för Mälardalens industriföretag sedan år 2000. Vi känner industrin och industrin känner oss. Med ambitionen att vara det bästa alternativet för kompetensförsörjning arbetar vi alltid nära våra kunder och medarbetare.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Vi söker en erfaren och noggrann svetsare inom MIG/MAG som även har bred kompetens inom avancerat montagearbete. Du kommer att arbeta med tillverkning, montering och sammanfogning av komplexa konstruktioner i en varierande och tekniskt utmanande miljö.
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och har ett öga för detaljer.Dina arbetsuppgifter
Svetsning med MIG/MAG enligt gällande standarder
Avancerat montage av mekaniska komponenter och konstruktioner
Läsa och arbeta utifrån tekniska ritningar
Kontrollmäta och kvalitetssäkra ditt arbete
Bidra till ett effektivt och strukturerat produktionsflödeKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av MIG/MAG-svetsning
Relevant utbildning inom svets (t.ex. IWS, gymnasial industriutbildning eller motsvarande)
Mycket goda kunskaper i ritningsläsning
Erfarenhet från mer avancerat montage är ett krav
God svenska i tal och skrift
Meriterande med truck- eller traverskortDina personliga egenskaper
Noggrann och kvalitetsmedveten
Lösningsorienterad och tekniskt intresserad
Tar ansvar och fungerar bra både självständigt och i team
Flexibel och trygg i ett varierat arbetstempo
Om industriQompetens
Vi börjar normalt med en visstidsanställning för att både du och vi ska få chans att lära känna varandra ordentligt innan vi eventuellt går över till en tillsvidareanställning hos IQ eller något av våra kundföretag. Beroende på din bakgrund, erfarenhet och referenser kan det naturligtvis vara aktuellt med en tillsvidareanställning redan från början.
Du får en fast månadslön och övriga ersättningar enligt teknikavtalet som är det kollektivavtal vi och de flesta av våra kunder är anslutna till.
För att få rätt kompetens till varje tjänst tillvaratar vi de resurser som finns hos varje individ oavsett kön, könsöverskridande identitet, ålder, religion, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.
Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
Vi ser långsiktigt på dig som anställd och vårt mål är alltid att du som har rätt förutsättningar ska kunna erbjudas en tillsvidareanställning. Idag är ungefär hälften av våra medarbetare tillsvidareanställda hos oss.
Stämmer ovan in på dig? Då är just du den vi behöver! Sök på www.iqjobb.se
(https://www.iqjobb.se)
Urval sker löpande varför det är viktigt att du inte väntar med din ansökan, tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen till IndustriQompetens - Vi bygger din framtid tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IndustriQompetens Mälardalen AB
(org.nr 556587-7759), https://www.industriqompetens.se/
633 47 ESKILSTUNA Kontakt
Kund- och Bemanningsansvarig
Magnus Nyzell magnus@industriqompetens.se +46021304653 Jobbnummer
9995311