erfaren svetsare
Goveteran support AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Eskilstuna Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Eskilstuna
2026-06-25
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sökes på uppdrag erfaren svetsare med känsla för kvalitet. Du skall ha licens för mig, mag tig mm kunskap i pin är meriterande. Arbete inom tillverkande industri , samt ambulerande uppdrag med brand vak. Du skall ha en vilja att prestera med engagemang och kvalitet. samt en hög arbetsmoral.
ansökningar skickas till eskilstuna@goveteran.se
telefon Bobbie 0704485581 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: eskilstuna@goveteran.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Goveteran support AB
(org.nr 559346-9694)
633 45 ESKILSTUNA Arbetsplats
GOveteran - Sveriges Nr. 1 inom pensionärsbemanning Jobbnummer
9979425