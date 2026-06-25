erfaren svetsare

Goveteran support AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Eskilstuna
2026-06-25


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sökes på uppdrag erfaren svetsare med känsla för kvalitet. Du skall ha licens för mig, mag tig mm kunskap i pin är meriterande. Arbete inom tillverkande industri , samt ambulerande uppdrag med brand vak. Du skall ha en vilja att prestera med engagemang och kvalitet. samt en hög arbetsmoral.
ansökningar skickas till eskilstuna@goveteran.se
telefon Bobbie 0704485581

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: eskilstuna@goveteran.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Goveteran support AB (org.nr 559346-9694)
633 45  ESKILSTUNA

Arbetsplats
GOveteran - Sveriges Nr. 1 inom pensionärsbemanning

Jobbnummer
9979425

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