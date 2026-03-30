Erfaren Svetsare
2026-03-30
Till Stilmek AB söker vi en erfaren svetsare som vill arbeta i en verksamhet med två tydliga inriktningar. Dels legotillverkning med korta och medellånga serier samt återkommande uppdrag med höga krav på precision och leveranssäkerhet. Dels projektbaserad tillverkning där vi tar fram kundanpassade lösningar baserade på ritningsunderlag - allt från mindre specialdetaljer till större svetsade konstruktioner för krävande industrimiljöer.
Din roll
I rollen som svetsare är du en avgörande del i att säkerställa att både våra legouppdrag och projektbaserade konstruktioner håller rätt kvalitet, tolerans och funktion i krävande industrimiljöer. Du arbetar med svetsade konstruktioner i svart och rostfritt stål och använder MIG/MAG och TIG. Arbetet innefattar ritningsläsning och teknisk tolkning samt mätning och kontroll mot satta toleranskrav.
Du har ett nära samarbete med beredning, arbetsledning och kollegor i produktionen. Samtidigt arbetar du självständigt och tar ansvar för ditt moment, med förståelse för att slutresultatet alltid är en laginsats - därför är god samarbetsförmåga en viktig del av rollen. Vi arbetar strukturerat med planering, beredning och säkerhet för att skapa en professionell och trygg arbetsmiljö.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är positiv, noggrann och lösningsfokuserad, och som har flerårig erfarenhet som svetsare, gärna från projektbaserad tillverkning. Du har god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till en professionell arbetsmiljö.
Du är trygg i mätning och toleransbedömning, exempelvis enligt ISO 13920 och ISO 5817:2023, och har svetslicenser inom 9606-1 135 FW/BW SL. Du har god erfarenhet av MIG/MAG och TIG, är van att arbeta med höga kvalitetskrav och har kunskaper kring termisk skärning.
Meriterande
Det är meriterande om du dessutom har:
Gällande svetslicenser 9606-1 135/138/141 FW/BW ML FM1/2 FM 4/5 SL/ML
Erfarenhet av rörsvetsning 135/138/141 BW rör PA, HL045
Erfarenhet från gruv-, energi- eller processindustri
Truck- och traverskort
Därför ska du välja Stilmek
Hos Stilmek får du arbeta tillsammans med goda kollegor med hög yrkesstolthet i en stabil industrikoncern med långsiktig inriktning. Du får möjlighet att arbeta både med serieproduktion och större projekt, ofta med tekniskt innehåll och stor variation, i en modern verkstadsmiljö.
Hos oss värdesätts samarbete, yrkesskicklighet och ansvarstagande. Kvalitet och leveranssäkerhet är en självklarhet i allt vi gör.
Praktisk information
Placering: Skellefteå
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid
Anställningsvillkor: Vi erbjuder kollektivavtalade anställningsvillkor
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta, samt maila din ansökan till:
Anton Holmström
Platschef
0910-21 16 77 anton.holmstrom@stilmek.se
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-20.
Om Stilmek Group
Stilmek Group är en industrikoncern med bas i Skellefteå och över 50 års erfarenhet av tillverkning och industriprojekt.
Koncernen består av:
Stilmek AB - skärande bearbetning och svetsade konstruktioner
Turnhill AB - skärande bearbetning och komponenttillverkning
Stilmek Montage AB - industrimontage och installation
Tillsammans är vi en industripartner inom tillverkning, svetsade stålkonstruktioner och industrimontage. Vi hjälper företag inom gruv-, energi-, process- och tillverkningsindustri att genomföra tekniska projekt - från beredning och produktion till färdig installation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
E-post: anton.holmstrom@stilmek.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stilmek AB
(org.nr 556565-5064), https://www.stilmek.se/lediga-jobb/ Arbetsplats
Stilmekaniska I Skellefteå AB Jobbnummer
9826020