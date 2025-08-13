Erfaren svetsare - aluminium och rostfritt
2025-08-13
Svetsare till verkstad i Örebro län
Vi söker dig som är en kvalitetsmedveten svetsare med öga för detaljer och vilja att leverera med hög precision. Du kommer att bli en del av ett mindre svetsteam, där samarbete, ansvarstagande och yrkesskicklighet står i fokus.
Om rollen
Som svetsare kommer du arbeta med både aluminium och rostfritt stål, där ritningsläsning och självständigt arbete är en naturlig del av vardagen. Arbetet är varierat och kan omfatta moment som svetsning, montering, kapning och kontroll av färdiga produkter - alltid med höga kvalitetskrav i fokus.
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag
Omfattning: Rekrytering, ibland med start som inhyrd
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av svetsning, gärna TIG/MIG/MAG
• Är trygg i att läsa ritningar och arbeta efter tekniska underlag
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Är självgående, ansvarstagande och har ett driv att utvecklas
Certifieringar inom svetsning samt erfarenhet av heta arbeten, SSG, är meriterande.
Vi erbjuder:
Ett långsiktigt uppdrag med möjlighet till rekrytering. Du blir en viktig del av ett kompetent team i en verkstad där kvalitet, yrkesstolthet och god arbetsmiljö prioriteras.
Låter det intressant?
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
