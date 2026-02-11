Erfaren Supply Chain planner till teknikbolag
2026-02-11
För vår kunds räkning söker vi nu en erfaren Supply Chain Planner. Det här är en central roll för någon som har gedigen erfarenhet av SAP och som trivs i en koordinerande roll med fokus på produktionsplanering och logistikflöden. Vi arbetar med löpande urval, tveka inte - skicka in din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Som Supply Chain Planner ansvarar du för att planering och uppföljning sker effektivt inom hela supply kedjan. Målet är att möta kundernas behov och uppnå verksamhetens mål på både kort och lång sikt. Rollen innebär ett helhetsansvar för att säkra leveransförmågan och agera eskalationspunkt när utmaningar uppstår mot kund eller leverantör. Arbetsveckan är en blandning av struktur och flexibilitet. Förmiddagarna ägnas ofta åt fasta avstämningar, checklistor och orderhantering på plats i produktionen. Eftermiddagarna varierar och fokuserar på avvikelsehantering, kontraktsavstämningar och långsiktig planering.
Du kommer att ingår i ett kompetent team om 13 personer där samarbete står i centrum. Eftersom rollen kräver ett tätt samarbete med produktionen utförs arbetet primärt på plats hos företaget. Uppdraget sträcker sig fram till och med augusti.
Dina arbetsuppgifter
• Planering & Analys: Ansvara för kortsiktig och långsiktig planering (SIOP) samt säkerställa att material- och produktionsplaner är optimerade.
• Operativ styrning: Driva interna och externa möten gällande leveransstatus, kanban och buffertnivåer.
• Förbättringsarbete: Identifiera och driva förbättringar inom hela försörjningskedjan baserat på faktabaserade analyser.
• System & Master Data: Ansvara för att master data i SAP är korrekt samt utveckla avdelningens planeringsverktyg och arbetsinstruktioner.
• Samarbete: Verka som länken mellan produktion, kvalitet, lager och kund för att säkerställa ett smidigt flöde.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av att arbeta inom SAP från tidigare roll, meriterande om det är inom material- eller produktionsplanering
• Har tidigare erfarenhet av produktions- eller materialplanering, med fördel inom industrin
• Har ett tekniskt intresse vilket du visar under rekryteringsprocessen
• Är tillgänglig omgående fram till och med augusti
• Är obehindrad i svenska och engelska då båda språk används i det dagliga arbetet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Strukturerad
• Samarbetsinrikad
• Optimistisk
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
