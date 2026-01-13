Erfaren strategisk inköpare
2026-01-13
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
IT-avdelningens främsta uppgift är att tillhandahålla IT-tjänster till hela Polismyndigheten. IT-avdelningen en viktig del av det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet och IT är ett av de viktigaste verktygen för att effektivisera polisen och öka kvaliteten i polisarbetet. IT-avdelningen utvecklar och moderniserar polisens IT och myndigheten satsar mycket på att stärka avdelningen med ny specialistkompetens och den senaste teknologin till nytta för medborgarna och medarbetarna i den polisiära verksamheten.
Inom Polismyndigheten köper vi årligen produkter och tjänster inom it-området för över 3 miljarder kronor vilket uppgår till ungefär 30% av myndighetens totala inköpsvolym.
Gruppen it-upphandling utgör en av fyra grupper i sektionen för it inköp och har uppdraget att aktivt verka för en effektiv nationell inköpsprocess inom it-området. Vi ansvarar även för att vidareutveckla metoder, kompetens och arbetssätt avseende strategiskt inköp. Inom sektionen arbetar vi mycket tillsammans för att utveckla vår verksamhet och arbetsglädje är viktigt för oss. It-inköp är en integrerad del av it-avdelningens verksamhet. Det möjliggör ett nära samarbete och väl etablerade kontaktytor som ökar verksamhetsnyttan och bidrar till att realisera verksamhetens mål.
Hos oss har du möjlighet att arbeta både med flexibla arbetstider och på distans ett par dagar per vecka. Vi har goda förutsättningar för att utöva friskvård då vi har fri tillgång till gym, sporthall samt utrymme för återhämtning i våra lokaler. Som anställd hos oss har du även möjlighet att träna en timme i veckan på betald arbetstid.
Vårt kontor är beläget i centrala Stockholm med mycket goda kommunikationsförbindelser.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Som strategisk inköpare ansvarar du för att genomföra olika typer av upphandlingar samt förnyade konkurrensutsättningar. Som erfaren strategisk inköpare ansvarar du ofta för stora och komplexa inköp Du tar ansvar för hela inköpsprocessen, från att behov uppstår till att avtalet avslutas. Detta innebär att du är med under avtalets hela livscykel och bidrar i leverantörsutveckling och avtalsförvaltning och har bra inblick i marknaden för aktuellt produktområde.
Som strategisk inköpare ansvarar du för att:
Driva och leda upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar
Ge stöd vid förvaltning av upphandlade avtal
Identifiera och driva förbättringsaktiviteter inom det egna verksamhetsområdet
Utveckla och effektivisera det strategiska inköpsarbetet
Genomföra förhandlingar med leverantörer och/eller tillverkare inom IT-områdetKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom juridik, ekonomi eller inköp/upphandling alternativt annat som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
Minst 5 års gedigen och aktuell arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med kvalificerade upphandlingar inom offentlig verksamhet
Erfarenhet av att självständigt projektlett och genomfört upphandlingar samt förnyade konkurrensutsättningar enligt lagen om offentlig upphandling, LOU
Goda kunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har:
Arbetslivserfarenhet av upphandling inom it-området
Erfarenhet av projektbaserat arbetssätt/projektledning
Relevant erfarenhet av kravarbete, företrädesvis inom it-området
Relevant erfarenhet av kategoristyrning
Erfarenhet av arbete med konkurrensutsättningar enligt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, LUFS
Goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift
Personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är strukturerad och noggrann samt har en god förmåga att skapa relationer. Du har en mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Arbetet som inköpare kräver att du är flexibel och att du lätt kan anpassa dig efter ändrade omständigheter. Vi ser att du är självgående och kan driva dina ärenden självständigt, samtidigt som du har god samarbetsförmåga och trivs att arbeta i team. Rollen som strategisk inköpare hos oss kräver att du arbetar på ett strategiskt arbetssätt samt att du har fokus på hur inköp och upphandling kan bidra till verksamhetens mål.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: 010-563 70 34
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Mirjana Daneskär, mirjana.daneskar@polisen.se
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
SACO, nås via mejl saco-s.avdelningarna@polisen.se
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27
ST, Jessica Stålenkrans 010-563 32 66
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Strategisk inköpare
Ansök genom att bifoga ditt CV och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Polismyndigheten
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
