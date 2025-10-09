Erfaren Strategic Sourcing Professional
2025-10-09
Vi söker nu en erfaren och strukturerad Strategic Sourcing Senior Professional till ett spännande uppdrag inom industriell verksamhet i Landskrona. Här blir du en del av ett engagerat inköpsteam som arbetar med att utveckla och optimera leverantörsbasen för att säkerställa kvalitet, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet. Rollen passar dig som trivs i en internationell miljö där kommunikation, samarbete och affärsmässighet är centrala framgångsfaktorer. Du har ett analytiskt förhållningssätt, ett strukturerat arbetssätt och en stark vilja att driva förbättringar i både processer och relationer.Dina arbetsuppgifter
Som Strategic Sourcing Senior Professional kommer du att ansvara för strategiska inköpsaktiviteter inom utvalda kategorier. Du arbetar nära interna och externa intressenter för att skapa värde och hållbara leverantörslösningar. Rollen innebär att du utvecklar leverantörsbasen med fokus på kvalitet, leverans och totalkostnad, identifierar nya leverantörer i samarbete med teknik och kvalitet, leder leverantörsutvärderingar och initierar förbättringsprojekt. Du hanterar förfrågningar och upphandlingar, förhandlar villkor och tecknar ramavtal, NDA och kontrakt i linje med företagets riktlinjer. Du kommer också att identifiera och genomföra kostnadsförbättringsinitiativ samt ta en aktiv roll i supply chain management-relaterade frågor som stödjer verksamheten. Arbetet sker i nära samarbete med övriga kategorichefer och rapportering sker till Procurement Manager.KvalifikationerKvalifikationer
Akademisk examen inom relevant område, exempelvis teknik eller ekonomi
Minst flera års erfarenhet av strategiskt inköp eller category management
God kommunikations- och samarbetsförmåga samt stark problemlösningsförmåga
Strukturerad, resultatinriktad och med ett affärsmässigt mindset
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel
Flytande engelska och svenska, i både tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt med komplexa frågor
Placerad i Sverige
Meriterande:
Erfarenhet av SAP S/4HANA
Teknisk förståelse eller intresse av tekniska produkter
Villkor
Arbetstid: Dagtid, heltid Plats: Landskrona Tjänstgöringsgrad: 100 % Period: 2025-11-03 - 2026-10-30 Arbetet utförs på plats - 100 % närvaro på kontoret är obligatorisk.
Om du är en driven och engagerad person med erfarenhet inom strategiskt inköp och vill bidra till en framgångsrik verksamhet i tillväxt - tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga ditt CV i Wordformat. CV:t är en viktig del i utvärderingen och ska tydligt visa att du uppfyller de kompetenskrav som efterfrågas för rollen.
Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig!
