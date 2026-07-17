Erfaren stödassistent till LSS verksamhet
Helsingborgs kommun / Vårdarjobb / Helsingborg Visa alla vårdarjobb i Helsingborg
2026-07-17
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Söker du ett meningsfullt arbete? Hos oss får du möjlighet till personlig utveckling och ett arbete där din insats verkligen gör skillnad! Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Vi söker nu stödassistenter till två av våra LSS-verksamheter: BoDa Västkustvägen och Björktrastgatan 8 och 10.
BoDa Västkustvägen ligger naturskönt i Hasslarp, mellan Helsingborg och Ängelholm, med goda bussförbindelser och en busshållplats precis utanför verksamheten. Verksamheten bedrivs enligt BoDa-konceptet, där boende och daglig verksamhet är samplanerade. Det innebär att du följer individen under dagen och arbetar både i den dagliga verksamheten och i gruppbostaden. Målgruppen är personer med intellektuell funktionsnedsättning som har behov av stöd och service.
Björktrastgatan 8 och 10 är två gruppbostäder med fem lägenheter i varje hus, belägna i Mariastaden i Helsingborg. Verksamheten ligger nära grönområden, service och goda kommunikationer. Här bor personer med bland annat autism, Cornelia de Langes syndrom och intellektuell funktionsnedsättning.
Oavsett verksamhet blir du en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för att skapa en trygg, meningsfull och individanpassad vardag för de personer vi stöttar.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Som stödassistent arbetar du för att skapa omsorg av god kvalitet och du förväntas arbeta med alla sinnen för att bidra till ett rikt, spännande, aktivt och självständigt liv för personer med funktionsnedsättning. Du kommer att vara våra boendes förlängda arm i vardagen, vilket exempelvis kan innebära att du ger stöd i olika aktiviteter, med hygienen, hjälper till vid måltider och ser till att medicin tas utifrån behov.
Vi arbetar med stor respekt för brukarens integritet och utformar stödet efter brukaren. Du följer genomförandeplanerna hos varje boende så att de får ett så gott liv som möjligt. Arbetet planeras, dokumenteras och följs noggrant upp, därför är det viktigt att du känner dig säker i dokumentation.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasieexamen från vård- och omsorgsprogrammet alternativt läst barn- och fritidsprogrammet med inriktningen socialt och pedagogiskt arbete. Tjänsten kräver att du har kunskap och erfarenhet av att arbeta med personer som tidvis uppvisar ett mycket utmanande och utåtagerande beteende och det är viktigt att du är trygg i dina kunskaper gällande tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
För att gå vidare i processen behöver du även ha grundläggande datorkunskaper och dokumentationsvana samt ha manuellt B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med TAKK, AKK eller TEACCH. Har du en utbildning i HLR, nutrition, diabetes eller epilepsi är det också meriterande.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Att arbeta med människor med funktionsvariationer är ett brett, blandat och utmanande arbete som ställer stora krav på engagemang, inlevelseförmåga, bemötande, samarbete och uthållighet. Vi letar efter dig som delar vår människosyn; att alla människor vill och kan med rätt förutsättningar.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Löpande urval sker. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Arbetstider: Schemat är förlagt på dag- och kvällstid. Vi arbetar varannan helg.
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Innan
anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef (semester vecka 31-32)
Jonas Landin jonas.landin@helsingborg.se +46721822967 Jobbnummer
10004870