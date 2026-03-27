Erfaren stödassistent till Gruppbostad Rosenborgsgatan 28
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Letar du efter ny utmaning och har kanske erfarenhet inom funktionshinderområdet? Brinner du för arbete med både pedagogiska och sjukvårdande insatser? Då kommer rollen som stödassistent på Gruppbostad Rosenborgsgatan 28 passa dig.
Var med och skapa en meningsfull vardag för andra - din omtanke gör skillnad!
Ditt nya arbete
Du kommer arbeta med att stödja och främja ett självständigt liv för medborgarna som bor på gruppbostaden. Arbetsuppgifter omfattar personlig omvårdnad, läkemedelshantering, hushållsarbete, socialt stöd och aktiviteter - alltid med medborgarens delaktighet i fokus. Det ingår även sjukvårdande insatser så som trakeostomi, hostmaskin, ventilator och sond, vilket kräver hög yrkesskicklighet. Omsorgsnivån varierar och kan sträcka sig från stödjande insatser till helt kompenserande stöd beroende på livsområde. Arbetet omfattar även ett pedagogiskt förhållningssätt och stöd gentemot medborgaren där vi använder metoder som bildstöd, TAKK, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
Vi arbetar med kontaktmannaskap som är ett utökat ansvar för en eller fler medborgare och inkluderar planering, genomförande, uppföljning samt dokumentation av den enskildes insatser. Samverkan sker med anhöriga, legala företrädare, kollegor, chef och andra professioner som hälso- och sjukvård, arbete/sysselsättning och myndigheter. Tillsammans identifierar och skapar ni förutsättningar för individuell utveckling och motivation. Andra arbetsuppgifter kan förekomma och variera över tid.
Din kompetens
- Du är utbildad stödassistent, vilket kräver avslutat gymnasieprogram i barn och fritid med inriktning socialt eller pedagogiskt arbete eller vård- och omsorg med programfördjupning funktionshinderområdet eller psykiatri. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Du har dokumenterad erfarenhet av liknande arbete, gärna med pedagogisk inriktning från skola, funktionshinderområdet eller annan likvärdig erfarenhet
- Dokumenterad erfarenhet av arbete med trakestomi, bildstöd och lågaffektivt bemötande är meriterande, men inget krav
- Du har goda kunskaper i svenska både i tal, skrift och läsförståelse. Du ska ta till dig och förmedla komplex information kring omvårdnadsinsatser till kollegor och andra berörda parter, samt behöver du vara trygg med digitala arbetsverktyg
Som person är du uppmärksam, noggrann och har en god pedagogisk förståelse. Du möter människor med empati och utgår från deras individuella behov. Du behåller lugnet i pressade situationer och agerar tillmötesgående och tålmodigt. Vidare är du strukturerad och självgående, men samarbetar också väl med andra. För att lyckas i rollen behöver du vara relationsskapande, samt arbeta engagerat och motiverande för att bidra till utveckling för verksamhet och individ.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett varierande och roligt arbete med möjligheten att göra verklig skillnad i andras liv. Vi värderar gott samarbete, kunskapsutbyte, teamkänsla och att alla bidrar till en trivsam arbetsmiljö. Här bidrar varje medarbetare till verksamhetens vidare utveckling och du har stor möjlighet att ta ansvar och bidra med din kunskap. Givetvis får du som anställd inom Jönköpings kommun en trygg anställning och kan ta del av generella förmåner såsom friskvårdsbidrag.
Välkommen till oss
Gruppbostad Rosenborgsgatan 28 är ett LSS-boende för personer med olika intellektuella funktionsnedsättningar. Här bor sex vuxna medborgare, alla i behov av stöd i enlighet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du finner verksamheten i centrala Huskvarna med ett attraktivt läge i närhet till affärer, restauranger och grönområden. På vår rymliga innergård finns även en trivsam uteplats för de boende.
Verksamhetens mål är att främja individens personliga förmågor med beaktande av personlig integritet. Utöver ordinarie arbetsuppgifter förväntas varje medarbetare ta ansvar för ett eller flera ansvarsområden som arbetas med kontinuerligt. Det kan vara introduktion av nya kollegor, arbete med hygien, dokumentation, underscheman eller annat som stödjer kvalitet i vårat arbete. Vi ser nu fram emot att välkomna en ny kollega som kan bidra till verksamhetens fortsatta utveckling!
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden innefattar dag och kväll, vardag som helg med rullande schema på sex veckor och tjänstgöring var tredje helg. Jönköpings kommun erbjuder alltid 100% sysselsättningsgrad och samplanering där arbete på annan verksamhet förekommer.
Löpande urval och intervjuer tillämpas. I din ansökan vill vi att det finns ett CV och bifogat examensbevis, samt gärna aktuella tjänstgöringsintyg. Innan anställning ska din erfarenhet styrkas via intyg. Erbjudande av anställning på annan verksamhet inom området kan även bli aktuellt.
Har du funderingar eller är nyfiken på att veta mer om tjänsten kontakta Enhetschef, Lena Bolling
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Stödassistent!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/359".
Detta är ett heltidsjobb.
org.nr 212000-0530
Socialförvaltningen
Lena Bolling 036-107786
