Erfaren stenläggare sökes till Lidingö
2026-04-20
Vi på Oceanum studio utför markarbeten, stenläggning och utemiljöprojekt. Nu utökar vi teamet och söker en skicklig stenläggare/stensättare som kan ta sig an projekt från start till mål med hög kvalitet och yrkesstolthet.
Dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av:
Markarbete och förberedelser av underlag (schaktning, avjämning och packning).
Stenläggning av marksten, plattor och kantsten (natursten och betong).
Arbete utifrån ritning/höjdsättning.
Eventuellt enklare anläggningsuppdrag såsom altaner, stödmurar mm..
Vem söker vi?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av liknande arbeten.
Du är händig, noggrann och sätter stor yrkesstolthet i ett snyggt slutresultat.
Du trivs med fysiskt arbete och är van vid utomhusmiljö oavsett väder.
Du kan arbeta både självständigt och i team.
Du är ansvarstagande och punktlig.Publiceringsdatum2026-04-20Kvalifikationer
>5 års erfarenhet av stenläggning.
B-körkort (krav för att ta sig till och från arbetsplatser).
Goda kunskaper i engelska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: katarina.roger@oceanumstudio.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stenläggare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oceanum studio AB
(org.nr 559160-8731) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Katarina Roger katarina.roger@oceanumstudio.se 0701813426 Jobbnummer
