Erfaren stålmontör sökes!
2025-11-14
Vi söker nu 2 erfarna stålmontörer till ett växande företag inom stål- och smidesbranschen. Här får du ett varierande arbete där du får använda din kompetens inom smide, montage och svetsning.
Som stålmontör arbetar du med montering av stålkonstruktioner och svetsning. Arbetet sker både självständigt och i team. Du kommer även att ha kontakt med kunder, vilket gör att du behöver vara social, serviceinriktad och ha lätt för att samarbeta.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbete som stålmontör eller smed. Du är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för kvalitet. Du är en problemlösare som gillar att hitta praktiska lösningar och leverera ett bra resultat.
B-körkort är ett krav, då arbetet ibland innebär resor till olika projekt.
Tjänsten passar dig som vill ha ett omväxlande arbete med mycket eget ansvar och möjlighet att utvecklas inom yrket.
Om Tre Kronor Rekrytering
Rekryteringen hanteras av Tre Kronor Rekrytering specialister inom headhunting för teknik, industri och fastighetsbranschen.
Vi arbetar med uppdrag över hela Sverige och brinner för att matcha rätt person med rätt arbetsgivare.Publiceringsdatum2025-11-14Så ansöker du
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Skicka ditt CV till Jobb@trekronorrekrytering.se
och märk mejlet med "Stålmontör".
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Ansök via mejl.
E-post: Jobb@trekronorrekrytering.se Arbetsgivarens referens
