Nordicstation AB / Elektronikjobb / Stockholm2021-04-07Vi söker nya tech-talanger! Om du har erfarenhet av systemutveckling inom SQL och .NET, är en utvecklare ut i fingertopsspetsen och vill fortsätta att utvecklas samt har ett driv och trivs i en konsluterande roll mot kund så har du hamnat helt rätt.Att arbeta som utvecklare hos oss innebär att du arbetar nära både kollegor och kunden. Vi arbetar i team tillsammans med andra utvecklare, analytiker, projektledare och testare. Du blir ofta involverad i flera moment i projektet, från design och lösning till utveckling, verifiering av kod, dokumentation och överlämning till förvaltning.Projekten omfattar både nyutveckling och vidareutveckling av system och webbaplikationer, så som att byta ut gamla finansiella system till nya moderna lösningar och att effektivisera eller optimera befintliga system som hanterar stora mängder data. Vi arbetar i stor utsträckning med Azure, SQL och .NET och är ett företag som satsar på utvecklingen inom AI.Vem är det vi söker?Du har goda tekniska kunskaper inom Azure, SQL Server och .NET. En kombination av teoretiska kunskaper, hemmaprojekt och ett brinnande teknikintresse kan vara ett vinnande koncept!Du har en Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen inom IT, datateknik eller liknande tekniktungt område.Du ska ha vana av att utveckla med C# i Visual Studio med GIT.Du ska ha vana att leverera kod med Continues Integration och Continues Deployment (CI/CD).Du behärskar svenska och engelska, såväl skriftligen som muntligen.Det meriterande om du har erfarenhet från något eller flera av områdena:Docker och Kubernetes.Business Intelligence ETL eller data visualisering.Bank- och finansbranschen samt insatt i europeiska regelverk för finanssektorn.Front-end utveckling med Angular eller React.Som person är du ambitiös och engagerad vilket visar sig i ett självständigt driv mot att utvecklas inom programmeringen. Du bidrar till ditt team genom bra energi, god problemlösnings- och samarbetsförmåga och du är därtill kommunikativ och flexibel för att kunna bemöta Nordicstations kunder och anpassa dig efter deras behov.Nordicstation som företag satsar mycket på sina medarbetare, för oss är det viktigt att du trivs och har roligt i ditt jobb. Du märker snabbt av den familjära stämningen i kombination med hög kompetens i företaget.Vi erbjuder ett stort utbud av förmåner som tjänstepension, bonusar, spännande konferenser, teamstärkande aktiviteter, after works och hälsoaktiviteter.Tillsammans tar vi också fram en individuellt anpassad utbildnings- och kompetensutvecklingsplan, där du har möjlighet att styra din utveckling till att bli specialist inom ett specifikt område eller generalist och duktig på flera.Vi söker flera utvecklare med minst 2 års arbetslivserfarenhet inom rollen. Viktigast är att du har ambition att utvecklas som konsult så väl som systemutvecklare.Vi ser fram emot att få din ansökan!2021-04-07Vi på Nordicstation är ca. 65 medarbetare. Vi är certifierade Microsoft Partner men jobbar även med andra tekniker. Hållbart arbete är viktigt för oss och vi arbetar aktivt med FN's Globala Hållbarhetsmål där vi fokuserar på nr 3 - Hälsa och välbefinnande, nr 5 - Jämställdhet och nr 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastrukturSista dag att ansöka är 2021-05-07Nordicstation ABROSLAGSGATAN 35-3711354 STOCKHOLM5676864