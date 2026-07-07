Erfaren Software Developer / Data Scientist
Professional Galaxy AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-07-07
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Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Erfaren Software Developer / Data Scientist hos vår kund.
Om uppdraget
I rollen ansvarar du för att utveckla skalbara backendlösningar i Python samtidigt som du bygger AI- och maskininlärningsmodeller för analys av komplex drift- och underhållsdata från avancerade flygsystem. Du arbetar genom hela datakedjan – från datainsamling och ETL-flöden till analys, visualisering och produktionssättning av lösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Design, utveckling och förvaltning av skalbara backendtjänster och REST API i Python. -Utveckling och implementering av AI- och ML-modeller, inklusive LLM-baserade lösningar, prompt engineering och multi-agentramverk. -Design och utveckling av ETL-processer för batch- och realtidsdata med exempelvis Airflow. -Utveckling av modeller för prediktivt underhåll, felanalys och efterfrågeprognoser. -Framtagning av interaktiva dashboards och visualiseringar med Plotly och andra moderna verktyg. -Arbete med containerbaserade miljöer i Docker och Kubernetes samt CI/CD-processer och versionshantering i Git.
Krav Vi söker en erfaren konsult (nivå 3–4) som har:
• Akademisk examen inom datavetenskap, data engineering eller annat relevant tekniskt område. -Dokumenterad erfarenhet av Python samt bibliotek som Pandas, NumPy, PyTorch och TensorFlow/Keras. -Erfarenhet av data warehousing samt verktyg för data reliability och observability. -Erfarenhet av AI/ML-utveckling, anomalidetektion och implementering av LLM-baserade lösningar. -Erfarenhet av att utveckla REST API och backendlösningar med exempelvis FastAPI, Flask eller liknande ramverk. -Erfarenhet av Git, Docker, Kubernetes och arbetsflödesorkestrering, exempelvis Airflow. -God kommunikativ förmåga på både svenska och engelska i tal och skrift.
Vi ser även att du är en nyfiken och lösningsorienterad person som trivs i skärningspunkten mellan mjukvaruutveckling och dataanalys. Du uppskattar samarbete, delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till att utveckla både teamet och de tekniska lösningarna.
Övrig information Placeringsort: Tannefors. Arbetsmodell: Uppdraget genomförs huvudsakligen på plats i Tannefors, med viss möjlighet till distansarbete. Uppdragsstart: Enligt överenskommelse. Uppdragsperiod: Enligt överenskommelse. Förlängning: Möjlighet till förlängning finns. Säkerhetsprövning: Säkerhetsprövning krävs innan uppdragsstart.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8033810-2091210". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Linköping Central Station (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Jobbnummer
9996047