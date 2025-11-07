Erfaren socialsekreterare barn och unga
2025-11-07
I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre. Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället.
Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter. Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun. När vi gör varandra bättre - gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du vår nya kollega? Barn och ungdomsvårdens utredningsenhet söker en erfaren socialsekreterare som vill bidra med trygghet, kompetens och mentorskap.
Hos oss får du möjlighet utvecklas i en verksamhet präglad av professionalitet, samverkan och ett starkt socialt engagemang. Just nu genomför vi ett omfattande implementeringsarbete av Signs of Safety och förbereder oss för Framtidens socialtjänst - där vi bygger vidare på det som fungerar och utvecklar det som saknas.
Inom barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning i Sandviken har vi skapat en ny ledningsstruktur för att möjliggöra ett mer nära och hållbart ledarskap med fyra engagerade och erfarna enhetschefer - var och en med ansvar för mottagningsenheten, utredningsenheten, placeringsenheten samt familjehem- och familjerättsenheten.
Vi erbjuder dig bland annat dessa förmåner: Semesterväxling, årsarbetstid, friskvårdsbidrag, hälsofrämjande aktiviteter, extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år, samt personal- och fritidsföreningen Pulsen. På enheten tillämpar vi också för närvarande en timmes reflektionstid per dag för handläggare och specialistsocionomer.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Utredningsenheten ansvarar för myndighetsutövning gällande barn, ungdomar och deras familjer. Vårt huvuduppdrag är att utreda och bevilja insatser för barn och unga 020 år samt att följa upp öppenvårdsinsatser.
I vardagen får du stöd av specialistsocionomer och enhetschef i både handläggning och beslutsfattande. Hos oss är samverkan ett kärnvärde vi arbetar nära andra enheter och externa aktörer för att skapa helhetslösningar för barn och familjer.
I rollen får du också möjlighet att vara mentor och stöd för kollegor med mindre erfarenhet dela med dig av dina perspektiv, vara bollplank och bidra till en kultur där lärande och kvalitet går hand i hand. Andra specialuppdrag kan också tillkomma, utifrån enhetens behov och din personliga kompetens.
Därför ska du välja att komma till oss!
Här möter du ett stöttande kollegium med en blandning av erfarna och mindre erfarna kollegor där alla strävar åt samma håll. Här det finns tid för både reflektion och kvalitet. Vi tror på professionell utveckling genom delat ansvar och lärande, och hos oss får du både utrymme att växa och möjlighet att hjälpa andra att göra detsamma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga. Du är trygg i handläggningsprocessen, kan BBIC väl och har ett genuint engagemang för barn i utsatta situationer. Då Signs of Safety är en stor del av vårt arbete önskar vi att du har erfarenhet av och en positiv inställning till att involvera barn-och ungas nätverk.
Vi söker dig som är trygg, stabil och reflekterande i din yrkesroll. Du hanterar hela handläggningsprocessen, inklusive LVU och är trygg i dina bedömningar av barns och ungas behov. Hos oss är det viktigt att du har en god analytisk förmåga och kan fatta beslut med både hjärta och professionellt omdöme. Vi lägger också stor vikt vid att du är prestigelös i samarbetet med andra och vill hjälpa dina mindre erfarna kollegor att lära sig det hantverk som barnhandläggning är. Det är viktigt att du är bekväm med att samarbeta, stötta och inspirera andra i teamet samt dela med dig av din kunskap och kompetens. Vi lägger också stor vikt vid din personliga lämplighet särskilt din trygghet, mognad och förmåga att bidra till ett öppet, tillåtande och lärande arbetsklimat.
För att kunna arbeta hos oss ska du även ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi kan komma att tillämpa fortlöpande urval till intervju.
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun har en funktionsindelad organisation. Inom förvaltningens ansvarsområde finns barn- och ungdomsvård, beroendevård, ekonomiskt bistånd och familjerätt samt handläggning av alkoholtillstånd och strategiskt arbete inom områdena folkhälsa och trygghet och ANDTS. Förvaltningen har en väl utbyggd öppenvård för barn, unga och deras familjer samt för vuxna.
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
