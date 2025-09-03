Erfaren snickare som kan ta platsansvar
Lanner Bygg AB / Snickarjobb / Nacka Visa alla snickarjobb i Nacka
2025-09-03
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lanner Bygg AB i Nacka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Lanner Bygg AB är verksam i hela Stockholm och arbetar till största del med tillbyggnationer, husbyggnationer samt ombyggnationer.
Du kan och är helt bekväm i alla moment som krävs för en tillbyggnad eller ett husbygge som är från grund till nyckelfärdigt.
Som person är du en självgående lagspelare och trivs att jobba tillsammans med andra likväl som ensam. Vi tror på stor frihet under ansvar då vi är övertygande att det ger en annan livskvalité som leder till gladare och bättre medarbetare!
Följande ser vi som krav:
Du har lång erfarenhet och är mycket bred
Självgående
Flytande svenska
Bra kunskaper i engelska
Kan läsa alla typer av ritningar
Kan branschens utförandekrav som tex AMA
B-körkort.
Gillar finish och är noggrann med detaljer.
Resultatinriktad
Kommunikativ & social
Strukturerad
Hos oss blir du en del av ett litet och familjärt team där professionalism, humor, stor frihet med eget ansvar kännetecknar vår vardag.
Om det finns en lämplighet så är ambition (om det är ömsesidigt) att du kan ta ett platsansvar inom kort.
Känner du att beskrivningen stämmer bra in på dig så vill vi att du skickar oss ditt CV på direkten och förhoppningsvis blir du vår nya kollega väldigt snart!
skicka in din ansökan nu till magnus.t@lannerbygg.com
Lön diskuterar vi fram tillsammans och kan vara både traditionell månadslön likväl som timlön, eller annan lösning som vi bägge gillar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: magnus.t@lannerbygg.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lanner Bygg AB
(org.nr 559051-3627)
Marcusplatsen 1 F (visa karta
)
131 54 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9491063