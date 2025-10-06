Erfaren Snickare Sökes ROT Stockholm
Mr Urban AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mr Urban AB i Stockholm
, Danderyd
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Arbetsgivare: Urbansgruppen (Mr Urban AB)
Ort: Storstockholm (uppdrag kan förekomma på andra orter i Sverige)
Omfattning: Heltid, tillsvidare, start som provanställning
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning (Fackligt Anslutna)
Rubrik
Erfaren snickare - bygg rätt från början
Urbansgruppen växer och söker en erfaren snickare som levererar kvalitet, håller plan och tar ansvar i dialogen med kund och kollegor. Du jobbar hands-on i projekten och säkerställer ordning, tempo och goda resultat.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Bygg- och snickeriarbeten inom renovering och nyproduktion (stomme, regling, gips, kök, montage, inredning).
Ritningsläsning, måttsättning, egenkontroller och löpande dokumentation.
Planering på plats: daglig arbetsordning och materialflöde i samråd med arbetsledning.
Kundkontakt i vardagen - professionellt bemötande och tydlig återkoppling.
Materialbeställningar inom givna ramar och enkel tidrapportering enligt rutin.Kvalifikationer
Snickare med yrkesbevis eller dokumenterad erfarenhet på motsvarande nivå.
B-körkort.
God svenska i tal och skrift (kunddialog och dokumentation).
Referenser från tidigare arbetsgivare/projekt.
Förmåga att läsa och tolka ritningar samt följa egenkontroll/KMA-rutiner.
Meriterande
Vana att räkna enklare jobb och ta fram offerter/underlag.
Erfarenhet av servicejobb hos både privat- och företagskunder.
Tidigare ansvar som lagbas/arbetsledare.
Heta arbeten/BAS-U-vana/AMA-kunskap.Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande och strukturerad - håller ordning, kvalitet och tempo.
Positiv
Lagarbetare med stolthet för hantverket.
Trygg och professionell i kunddialog.
Lösningsorienterad när förutsättningar ändras.
Vi erbjuder
Engagerat team och varierade projekt i Storstockholm.
Utvecklingsmöjligheter - chans att ta mer ansvar över tid.
Egen arbetsbil vid heltidsanställning enligt policy samt arbetskläder, personliga skydd och nödvändiga verktyg.
Goda villkor och korta beslutsvägar i ett växande bolag.
Resor till andra orter kan förekomma beroende på projekt.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och referenser via Platsbanken. Endast kompletta ansökningar beaktas. Urval sker löpande.
Urvalsfrågor
Beskriv ett projekt du är särskilt stolt över (omfattning, din roll, resultat).
Hur säkerställer du korrekt ritningsläsning och egenkontroller i vardagen?
Ge ett exempel på hur du löste ett kvalitets- eller tidsproblem på plats.
När kan du tillträda, och kan du arbeta på annan ort i perioder?
Hoppas hör från dig snart! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: carl@urbansgruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mr Urban AB
(org.nr 559018-3744) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Urbansgruppen Jobbnummer
9542984