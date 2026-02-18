Erfaren snickare sökes
2026-02-18
Är du en erfaren snickare som vill vara med och utföra kvalitativa byggprojekt? Vi på Isac Bygg i Halland AB är ett etablerat byggföretag i Halmstad med omnejd. Sedan 1973 har vi hjälpt kunder att förverkliga sina byggdrömmar med fokus på kvalitet, hållbarhet och noggrannhet.

Om tjänsten
Vi söker dig som är en erfaren snickare med 5-10 års dokumenterad erfarenhet inom byggbranschen som kan:
Arbeta självständigt och i team samt har ett bra kundbemötande
Leverera hög kvalitet i utfört arbete
Bidra med yrkesstolthet och lösningsorienterat tänkande
Som snickare hos oss kommer du arbeta med varierande uppdrag såsom nybyggnationer, utbyggnader, renoveringar och byggservice för både privatpersoner och företagskunder.
Vi ser att du:
Har minst 5-10 års erfarenhet som snickare med yrkesbevis
Har god yrkeskunskap och känsla för kvalitet
Är noggrann, ansvarstagande och pålitlig
Har B-körkort
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
