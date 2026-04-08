Erfaren skolsköterska
Erfaren skolsköterska till Internationella Engelska skolan i Växjö
Vill du vara en del av ett dynamiskt team på en skola som värdesätter studiero, säkerhet och respekt? Vill du arbeta i en internationell miljö med en stödjande kultur är IES Växjö platsen för dig. Här värnar vi om våra elever genom hela skoldagen och vårt EHT-team, som du blir en viktig del av, finns på plats 100% alla dagar i veckan. Vi har en elevgrupp på runt 300 elever, som talar omkring ett 30-tal olika modersmål samt en rik internationell personalgrupp.
Detta är vi!
Internationella Engelska Skolan Växjö öppnade i augusti 2022 och är en F-9-skola med tillhörande fritidshem. Vi är en tvåspråkig skola. Du behöver därför kunna kommunicera med kollegor, elever och deras familjer både på svenska och engelska, även skriftligt.
Detta är du!
Internationella Engelska skolan (IES) i Växjö söker legitimerad skolsköterska. Elevhälsans arbete ställer stora krav på sina medarbetare och värdefulla egenskaper är flexibilitet, engagemang och ett genuint intresse för att jobba med barn. IES har en central elevhälsa där skolsköterskan blir inkluderad och får ta del av nätverksträffar och utbildningar.
Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter för skolsköterska, arbete som bl.a. innefattar hälsosamtal, öppen mottagning, läkarmottagning, vaccinationer samt förebyggande hälsoarbete.
Kvalifikationer
Specialistsjuksköterska med specialistutbildning i barn- och ungdom eller distriktssköterska alternativt skolsköterska enligt skolsköterskeprogrammet Tidigare erfarenhet som skolsköterska är meriterande.
Vi söker dig
• med ett engagemang och genuint intresse för att jobba med barn och ungdomar och
• som både har god förmåga att samverka men också kan ta egna initiativ.
• som har ett stort intresse för hälsofrämjande och förebyggande insatser
Arbetsgivarens kontaktperson:
Biträdande rektor Mona Pfaus
Skolsköterskesamordnare Syd, Jenny Lindholm
Vi intervjuar fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas före slutdatum för denna annons. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt - vi ser fram emot att få möjligheten att träffa dig! Tjänstgöringsgrad: 100% Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonssäljare.
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: mona.pfaus.vaxjo@engelska.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://vaxjo.engelska.se
Olga Bohlins Gata 4B (visa karta
)
352 21 VÄXJÖ Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Växjö Kontakt
Mona Pfaus mona.pfaus.vaxjo@engelska.se 070-047 45 09
9843423